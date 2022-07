Francescoli reveló la preocupación de River en el mercado de pases: "Ojalá que no, pero..."

River no está en un buen momento futbolístico. El rendimiento de los jugadores es, tal vez, de lo más bajo que se haya visto en la era de Marcelo Gallardo y los resultados no aparecen en este segundo semestre. Por esta razón, la dirigencia se movió rápidamente en el cierre del mercado de pases para cerrar las incorporaciones de Miguel Borja, quien ya se entrena en el club, y Pablo Solari, un volante ofensivo de 21 años que llegaría desde Colo-Colo. A pesar de estos importantes refuerzos, las salidas de Enzo Fernández y Julián Álvarez no se pueden obviar fácilmente y, según Enzo Francescoli, el Millonario está preparado para otras ofertas que puedan aparecer.

El mercado de pases de Europa tiene el 8 de agosto como cierre, lo que genera un dolor de cabeza en River por alguna posible salida de un jugador del Muñeco: "Ojalá no, pero ya tenemos experiencia, nos pasó con Alario hace varios años. Cuando un jugador decide irse ya no hay mucho para hacer y creo que Marcelo piensa lo mismo. Si alguien siente que está forzado no sirve, esperemos que no haya más salidas pero habrá que esperar que termine el mercado", aseguró el Príncipe en charla con TNT Sports.

En los últimos días, Nicolás De La Cruz fue vinculado con una posible salida al Palmeiras en condición de libre. No obstante, el periodista Patricio Burlone informó en TyC Sports que el uruguayo no quiere jugar en Brasil y quiere dejarle algún rédito económico a River con su salida. Mientras tanto, algunos candidatos a recibir propuestas del Viejo Continente son David Martínez y Santiago Simón.

Enzo Fernández llegó a Portugal para sumarse al Benfica.

En cuanto a la mala racha futbolística que atraviesa el equipo, el mánager uruguayo aseguró que es el momento en el que la tranquilidad tiene que estar más presente que nunca: "Estamos muy conformes con lo que se está haciendo en el club, muy tranquilos. En este ultimo tiempo no tuvimos resultados, pero es el momento donde más calmos hay que estar y pensar bien las cosas. Creo que hemos hecho un buen mercado y retocamos en los lugares que se nos fueron jugadores como Julián o Enzo".

?? Miguel Borja, una nueva historia por escribir. pic.twitter.com/Ievf9eRilN — River Plate (@RiverPlate) July 12, 2022

Por otra parte, Francescoli analizó que River no hizo una buena serie ante Vélez, aunque definió la preponderancia del VAR por sobre el árbitro como algo "inédito". Precisamente, la eliminación del Millo en la Libertadores será muy recordada como el impedimento a la llegada de Suárez, un motivo de lamento para el manager: "Nos fuimos entusiasmando todos, se hizo público pero hablé un mes y medio antes. Arrancaron las complicaciones, estuvo tan cerca como que si hubiésemos pasado a cuartos de final en la Copa hubiese venido, por un tema de fechas y de su salud no se dio antes".

Como dejó en claro Francescoli, River sigue expectante en el mercado de pases pero el uruguayo no quiere que los hinchas se ilusionen con refuerzos que pueden no terminar en buen puerto: "Para nosotros, que se genere confusión crea expectativas entre los hinchas y eso no está bueno. Por eso tratamos de anunciar las cosas cuando se concretan".