Brito y la particular foto de perfil en WhatsApp que puso en medio del mal momento de River

Un cambio que es todo un símbolo. Después de una nueva derrota de River, la tercera en los últimos cuatro partidos, el presidente Jorge Brito cambió su foto de perfil de WhatsApp, en lo que parece un mensaje clarísimo de apoyo. ¿A quién? A Marcelo Gallardo, por supuesto, y a la gestión que realiza en River.

La foto de Jorge Brito con Gallardo y Patanian.

Es un gesto muy particular, de banca en medio de una particular crisis futbolística que el equipo no había sufrido nunca en los ocho años de Gallardo al frente del plantel. Sí, hubo derrotas en el pasado, pero la temprana eliminación de la Copa Libertadores y el particular mal arranque en la Liga Profesional, con apenas dos triunfos en siete partidos, preocupan.

¿La foto de Brito? Junto al Muñeco Gallardo y el vicepresidente Matías Patanian, los tres en la final de la Champions League en el Stade de France de París. El entrenador, con el pulgar arriba, y la sonrisa de los tres, muestran la unión de las partes que había en ese momento. Y el presidente manda el mensaje de que esa unión, de hace menos de dos meses, sigue intacta.

Por su parte, Patanian declaró este lunes en una entrevista con ESPN: "Las derrotas a veces vienen todas juntas y la inercia de las mismas hace que los equipos tarden en digerirlas. Son momentos en los que el fútbol te pone a prueba. Pero hay que reponerse y seguir. Y estamos con energía para hacerlo".

River presentó este martes a Miguel Borja y los dirigentes, con Brito a la cabeza, siguen haciendo gestiones para contratar nuevos futbolistas que puedan reforzar al plantel de Gallardo para lo que resta de la Liga Profesional. Y la foto es un mensaje de que, para el Muñeco, hay apoyo.