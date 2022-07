Así presentó River a Miguel Borja en las redes: paseo por el museo y un final "out of context"

Por fin llegó, es oficial. El 9 que obsesionaba a Marcelo Gallardo ya es jugador de River. Sí, Miguel Borja fue presentado oficialmente con la camiseta del Millonario en las redes oficiales del club, y lo hizo con un "out of context" muy particular. El delantero hizo un paseo por el museo de la institución y cerró el video con un particular movimiento, bien al estilo colombiano, con baile incluido.

?? Miguel Borja, una nueva historia por escribir. pic.twitter.com/Ievf9eRilN — River Plate (@RiverPlate) July 12, 2022

Con el slogan "Una historia por escribirse", River publicó un video de Borja en el museo del Monumental, con guiños a la historia colombiana del club: Rafael Santos Borré, el último 9 de Colombia en vestir la Banda, máximo goleador en la era Gallardo. Y abajo, enseguida, aparece Borja, quien agrega el cartel con su nombre y el detalle de su historia, "por escribirse".

Con música épica, el desfile entre las copas de la historia de River y la vestimenta del Millonario como detalles, Borja fue presentado como refuerzo de cara a lo que resta de la Liga Profesional.

El delantero colombiano que obsesionaba a Gallardo y que no pudo llegar para jugar la Copa Libertadores podría debutar en los próximos días. En ese sentido, Borja viajaría con el plantel a San Luis, donde River se enfrentará desde las 21.30 a Barracas Central en el estadio La Pedrera por la Copa Argentina.

Además de Borja, River podría sumar otro refuerzo próximamente: el Millonario hizo una oferta por Pablo Solari, extremo argentino de Colo Colo, por una cifra superior a los 4 millones de dólares por el 60% del pase. En ese sentido, se espera que el club chileno de una respuesta en las próximas horas.