El audio de la fuerte frase de Doman sobre Independiente y los clásicos con Racing: “Lo que más nos duele es…”

Independiente está en llamas. La derrota en el clásico ante Racing y la posterior renuncia de Eduardo Domínguez como entrenador conformaron la gota que rebalsó el vaso de una situación deportiva e institucional que no daba para más. En medio de este presente, la Justicia levantó la suspensión de las elecciones y la dirigencia actual deberá permitir la participación de la lista de Fabián Doman, quien tuvo unas fuertes declaraciones sobre los últimos enfrentamientos entre el Rojo y la Academia.

En charla con el programa Sacá del medio de radio Continental, el candidato a presidente de Independiente hizo una declaración sobre los últimos años del clásico de Avellaneda que no gustó mucho entre los hinchas del Rojo. Uno de los integrantes del programa le preguntó si "¿te duele esta historia que parece revertirse por el lado de Racing de perder tan seguido?", en referencia a la racha favorable a la Academia de cinco victorias en los últimos seis partidos, a lo que Doman contestó: "Uf, es lo que más nos duele a los hinchas de Independiente... lo que más nos duele. Todo lo que agregue va a ser lo mismo".

El conductor de televisión, muy apesumbrado por admitir el mal presente de Independiente en el clásico de Avellaneda, contó una anécdota personal que vivió luego de la derrota del domingo: "Nos duele mucho. Hoy un hincha de Independiente me dijo en la calle 'era lo único a lo que nos aferrábamos, por lo menos le ganábamos el clásico a Racing'. Creo que le llevamos 20 partidos de ventaja ahora, antes teníamos muchos más", aseguró el candidato a presidente del Rojo por la agrupación Independiente Tradicional.

Luego, Doman fue más allá y aseguró que, en el último tiempo, Racing se ve superior a Independiente y esto se refleja en los duelos entre ambos: "Además, me molesta porque Racing entra agrandado a jugar los partidos. Nos pasó en cancha nuestra, pasó el otro día. Racing entra así y duele, porque decís 'pará, somos Independiente, ¿qué te pasa?'", afirmó.

Por último, el candidato que busca ganarle a Hugo Moyano en las elecciones, que fueron muy solicitadas por los hinchas en el último tiempo, no quiso saber nada con el término "derrota digna" para analizar el partido del último domingo en el Cilindro: "No, no existe la derrota digna en el clásico. Es derrota, punto. Derrota digna las pel...", expresó efusivamente, antes de estar de acuerdo con la visión de que la vara del éxito en Independiente "está muy baja".