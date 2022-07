El mea culpa de Domínguez tras renunciar en Independiente: "Lamentablemente no hemos..."

Luego de haber perdido el clásico de Avellaneda ante Racing, todo Independiente se preguntaba por la continuidad de Eduardo Domínguez. Tal como se especulaba, el DT presentó su renuncia en la mañana del martes y, aunque los jugadores intentaron convencerlo de que revea su decisión, la ratificó y no seguirá en el Rojo tras 29 partidos (10 victorias, 9 empates y 10 derrotas). Por la tarde, el Barba hizo una corta pero contundente parada ante los medios y aseguró: "No cumplimos con las expectativas".

Sin aceptar preguntas, Domínguez se paró ante los micrófonos y dejó algunas frases importantes, pero lo más destacado fue su mea culpa ante los hinchas: "Yo lo único que tengo para decir es agradecerle al club, que me abrió las puertas y me ha hecho sentir cómodo, bien, trabajar tranquilo. Obviamente agradecerle a Rolfi (Montenegro) por la confianza que me ha brindado y que haya puesto los ojos en mí para encarar este proyecto. A los jugadores, al hincha, sabiendo que hemos generado una expectativa grande al inicio y, lamentablemente, no lo hemos podido devolver en resultados ese cariño que me han dado y me dan constantemente", expresó el ahora ex DT de Independiente, visiblemente emocionado.

Domínguez agradeció a sus futbolistas, a la hinchada y al Rolfi Montenegro, el manager que lo eligió como DT en enero de este año, pero no hizo referencia alguna a la dirigencia. Uno de los principales motivos del disgusto del entrenador con los dirigentes de Independiente es que no llegaron los refuerzos que pidió, como Rodrigo Aliendro o Martín Cauteruccio.

Por último, Domínguez se refirió a lo que significa para él esta renuncia: "Hay que dar vuelta la página, seguir para adelante. Les deseo todos los éxitos porque me han tratado de maravillas. Soy consciente de lo que di y lo que no hice. Estoy tranquilo porque lo di todo. Agradecerle de nuevo al hincha, al club, a Rolfi y, sobre todo, a los jugadores, con la gente del staff. Han brindado todo y no nos alcanzó. Espero que den vuelta rápido la página y alcanzar los resultados que merece la institución".

Ya sin la presencia de Domínguez en el banco de suplentes, el DT interino será Claudio Graf, entrenador de la Reserva y exjugador del club. La renuncia del Barba solo hizo que la crisis política y deportiva de Independiente se agigante. En Avellaneda, el infierno no está encantador.