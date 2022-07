Bolmaro cambiará de equipo en la NBA en medio de un traspaso inesperado por una estrella

Leandro Bolmaro jugó un partido aceptable con la Selección argentina ante Venezuela por las Eliminatorias al Mundial de 2023. Mientras se disputaba el partido en Puerto La Cruz, la NBA le daba paso al inicio de la agencia libre, el momento del año más movido en cuanto a fichajes y traspasos se refiere. En un principio, el nacido en Las Varillas, Córdoba no debía estar tan atento a los cambios entre los equipos como sí lo está Facundo Campazzo, ya que tenía contrato con los Minnesota Timberwolves hasta, por lo menos, la próxima temporada. Sin embargo, esto cambió rotundamente en la tarde del viernes.

Los tuits que anuncian el cambio de equipo de Rudy Gobert y Bolmaro.

La NBA tiene fama de dar de qué hablar incluso cuando ya no hay más partidos. El mercado de pases de la mejor liga de básquet del mundo es muy cambiante y sorprendente y, precisamente, los Timberwolves hicieron un traspaso que nadie veía venir: Minnesota adquirió al francés Rudy Gobert, estrella del Utah Jazz. Precisamente, el equipo del estado mormón será el nuevo hogar de Bolmaro.

Bolmaro, que disputó 35 encuentros en su primera temporada en Estados Unidos, es nuevo jugador del Jazz, que se desprendió de una de sus máximas figuras. Sin dudas, este movimiento confirma que Utah dejará de ser un equipo candidato para someterse a una reconstrucción que puede tener al cordobés como una pieza de rol importante, ya que será un equipo repleto de jóvenes. Sin embargo, todavía no se sabe cuáles son los planes del equipo de la ciudad de Salt Lake para con el argentino.

Bolmaro se irá de Minnesota y se separará de Pablo Prigioni, el ayudante de campo argentino de los Timberwolves.

De esta manera, el joven de 21 años llegará a un equipo que acaba de firmar un director técnico novato como Will Hardy. Además, Utah Jazz está en medio de una reconstrucción de pies a cabeza, ya que hace apenas un año cambiaron de dueño y este puso un nuevo mánager, el histórico Danny Ainge, y hasta encabezó un cambio de imagen que incluye escudo y colores de camiseta.

Este traspaso es un movimiento muy sorprendente por parte de los Timberwolves. No por haber cambiado a Bolmaro a dos años de haberlo elegido en el Draft, si no por la elección de Gobert en particular: el jugador franquicia de Minnesota es Karl Anthony-Towns, a quien ayer le renovaron su contrato por 224 millones de dólares a repartir en cuatro años. Precisamente, el dominicano juega de pivot, misma posición que su flamante compañero. Sin dudas, uno de los movimientos más extraños en el inicio de esta agencia libre.