NBA: la decisión que tomó Denver Nuggets con Facundo Campazzo

Facundo Campazzo tiene su mente puesta en la Selección argentina. El cordobés y el resto del equipo de Néstor "Che" García se encuentra en Venezuela para enfrentar a la Vinotinto y a Panamá por las eliminatorias al Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón 2023. Sin embargo, el base no pierde de vista su futuro en la NBA, para el que las próximas horas serán vitales: en la mañana del jueves, los Denver Nuggets hicieron un traspaso que involucra a un base. Además, por ahora no le dieron al 7 una oferta llamada "qualifying" (calificada, en inglés), una opción que tiene el equipo para tener ventaja sobre un jugador en la agencia libre.

En primer lugar, Adrian Wojnarowski, de ESPN, confirmó que los Denver Nuggets adquirieron a Kentavious Caldwell-Pope, escolta que fue campeón con los Lakers en 2020, e Ish Smith, un base que hará las veces de suplente por detrás de Bones Hyland. A cambio, los Washington Wizards se llevaron a Monte Morris, armador titular del equipo de Campazzo en la temporada pasada, y Will Barton, uno de los compañeros de Facu más criticados por los fanáticos argentinos. Este movimiento indica que el equipo de Colorado se movió en el mercado sin tener en cuenta al cordobés, ya que rápidamente cubrió la posición de este último.

Por otra parte, los Nuggets tienen tiempo hasta este jueves de ofrecerle a Campazzo una "qualifying offer". Este es uno de los tantos términos complejos del mercado de pases de la NBA: la "oferta calificada" es una opción para los equipos que tienen la intención de retener a sus jugadores que finalizaron su primer contrato en la liga. Si Denver ejercía esto sobre el cordobés, iba a tener la oportunidad de igualar cualquier oferta de cualquier equipo por el número 7 y quedárselo. Sin embargo, esto no sucedió hasta el momento y no hay indicios de que vaya a suceder antes del jueves a la noche, por lo que todo indica que Campazzo será, finalmente, agente libre sin restricciones.

"Definitivamente no se queda"



Lo que me acaba de decir @HarrisonWind sobre el momento de Facu Campazzo en Denver. Veremos qué sucede en las próximas horas, que serán importantes para su situación. pic.twitter.com/muPFsh1HTy — Nacho (@nachomiranda14) June 29, 2022

¿Qué signfica esto? Campazzo podrá negociar con cualquier equipo y Denver no tendrá voz ni voto en ello. Además, Harrison Wind, periodista de DNVR Sports, le aseguró al periodista argentino Ignacio Miranda que el cordobés "definitivamente no se queda" en los Nuggets.

Un traspaso, una oferta que no llegó y una ratificación de uno de los periodistas más importantes alrededor de Denver aseguran que la etapa de Campazzo en los Nuggets está terminada. Aunque el mercado abrirá el viernes, el cordobés asegura estar tranquilo: "Estoy intrigado. A medida que se avanza al 1 de julio, que es cuando se abre el mercado, es como que me agarra un poquito más de ansiedad, pero extrañamente, como que me siento tranquilo, porque estoy con la cabeza ocupada. Lo que estaba al alcance de mis manos, lo que pude haber hecho, ya lo hice en estos dos años, así que veremos qué ofertas hay y se tomará la mejor decisión".