La tajante frase de Campazzo sobre su futuro ¿en la NBA?: “Mi deseo es…”

La Selección argentina de básquet ya viajó a Venezuela en lo que será el inicio de la tercera ventana FIBA rumbo al Mundial del 2023. Facundo Campazzo, capitán designado por el DT Nestor “Che” García, habló con Infobae antes de emprender su vuelo y no dejó tema sin tocar. El actual jugador de los Denver Nuggets se refirió a la decisión sobre su futuro profesional, su vida cotidiana y el presente del seleccionado nacional, entre otras cosas.

Pensando en lo que será la competencia para el segundo semestre del año, manifestó: “Mi deseo es mantenerme en la NBA, pero tampoco obsesionarme, ¿no? Si no hay ofertas que me convenzan o no hay un rol claro o ese tipo de cosas, no me voy a poner terco en ese sentido. Analizaré la situación junto con mi familia y mis agentes y tomaré la decisión correcta con todo el paquete. No sólo el sueño de estar en la NBA y mantenerme, sino muchas cosas más”.

Tras dos temporadas con la número 7 de los Nuggets en la espalda, llegó el momento de emigrar: "Estoy intrigado. A medida que se avanza al 1 de julio, que es cuando se abre el mercado, es como que me agarra un poquito más de ansiedad, pero extrañamente, como que me siento tranquilo, porque estoy con la cabeza ocupada. Lo que estaba al alcance de mis manos, lo que pude haber hecho, ya lo hice en estos dos años, así que veremos qué ofertas hay y se tomará la mejor decisión".

"No sé si hay negociaciones, si hablan. Es más, todavía es ilegal hacerlo antes del 1 de julio, así que tengo que esperar. Se estaban jugando las finales, ahora se terminó el Draft y como que ya falta poco para que haya un panorama más claro", añadió Campazzo mientras se enfoca en la clasificación a la máxima cita mundialista con la camiseta del seleccionado nacional.

Sobre la ausencia de Luis Scola en el día a día, confesó: "Es súper extraño. Muy raro. La presencia de él, hasta sin decir nada, nos hacía mejor a todos en el día a día. Aprendíamos constantemente con él, y no tenerlo, creo que nos hace a nosotros los más jóvenes, o los que venimos ahora por edad, a dar ese salto de nivelar, de poner nuestra experiencia, nuestra capitanía, por así decirlo, porque sea el capitán yo, Nico, Lapro, Marcos Delía, Pato, cada uno en su posición poder liderar al equipo, que es lo que necesitamos ahora. Y creo que Luis era especial, en ese aspecto nos dio muchas herramientas para hacerlo".

Además, sobre otro histórico como es Carlos Delfino, soltó: "Es un lujo tenerlo. Tanto como jugador y como líder, con la experiencia que tiene. Un poco es como lo de Luis. Estuvo siempre. Es parte de la Generación Dorada. Todos los tenemos que aprovechar, entrenadores, asistentes, tenemos que ser una esponja con él, porque no hace falta que te hable para que te sume".

En noviembre del 2019, Campazzo fue padre y asegura que esto le cambió la vida: "Muy bien, pasó todo a un segundo plano. Lo externo, la verdad. A ver, no a un segundo plano porque tal vez queda como que no importa. Importa, pero desde otro punto de vista. Aprendí mucho a no llevar mis problemas, o malos humores, mis fastidios, mis trabadas a casa. No se lo merecían, tanto Consu como Sara que yo llegue a casa y siga metiéndole en la cabeza a un tema X que me esté trabando. Entonces, me hizo cambiar el chip un poco, terminó el partido, se queda todo en el vestuario. Entro a mi casa y es otra cosa".