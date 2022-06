Campazzo sorprendió al revelar con qué equipo se entrenó en las últimas semanas

Ya pasaron ocho años del último partido de Facundo Campazzo en la Liga Nacional. En 2014, el base emigró al Real Madrid, donde le costó hacerse un hueco entre un plantel con muchos pesos pesados. Se fue a préstamo a UCAM Murcia, ciudad en la que es un ídolo, y regresó al Merengue para convertirse en campeón de España y Europa y, en lo personal, uno de los mejores jugadores del Viejo Continente. Luego, cumplió su sueño de llegar a la NBA, un lugar en el que tuvo muy buenos momentos y otros no tanto. Sin embargo, todos estos pergaminos, sumado a lo logrado con la Selección argentina, no lo hicieron perder sentido de sus orígenes: Córdoba.

Con la temporada de la NBA en el pasado, Campazzo regresó a Córdoba a principios de mayo y, entre visitas familiares, entrenó con coaches especializados en técnica individual y tiro para mejorar en su idea de mantenerse en la liga de Estados Unidos. En medio de las prácticas y de las comidas con seres queridos, el base de la Selección argentina se tomó un tiempo para seguir muy de cerca la campaña de Instituto, que salió campeón de la Liga Nacional. Pero no sólo fue un espectador, sino que reveló que fue parte de los entrenamientos del flamante mandamás del básquet argentino.

En charla con TyC Sports, Campazzo aseguró que disfrutó mucho de ver la Liga Nacional en vivo, algo que por diferencias horarias y calendarios apretados no había podido hacer en mucho tiempo. Además, el ex Denver Nuggets contó que estuvo presente en los entrenamientos del equipo de Lucas Victoriano, miembro de la Generación Dorada y uno de los DTs más prometedores del país: "Estuve viendo la Liga Nacional. La verdad es que me gustó mucho porque desde que me fui de Peñarol no había tenido la oportunidad de verla... estuve entrenando también con Instituto, ahí con los chicos".

Luego, uno de los capitanes de la Selección argentina del Che García agregó: "Me encantó volver a vivir un poco la Liga, hacía años que no la podía ver y me encantó".

Al igual que Luis Scola con Obras Sanitarias o Andrés Nocioni con Peñarol de Mar del Plata en distintos contextos, Campazzo se acercó a un club de la Liga Nacional y aprovechó su tiempo para entrenar junto a Instituto y así llegar con ritmo competitivo a las primeras prácticas de la Selección argentina. Los del Che García se enfrentará a Venezuela y Panamá por las eliminatorias al Mundial 2023 y Facundo, que vive su primera experiencia en la Albiceleste sin Luifa, es la cabeza de un equipo con caras nuevas.