Polémica en las redes por el manejo de la CAB con la Selección argentina de básquet: sin TV, camisetas viejas y más

El próximo fin de semana, la Selección argentina de básquet viajará a Venezuela y Panamá para dos compromisos muy importantes. ¿El objetivo? Encaminar la clasificación al Mundial 2023 de Filipinas, Japón e Indonesia. Para llegar de la mejor manera a los partidos de Eliminatorias, el equipo de Néstor "Che" García disputó dos amistosos contra Uruguay, dirigido por Rubén Magnano, en la cancha de San Lorenzo. A pesar de los triunfos en ambos partidos y del gran rendimiento de Facundo Campazzo, los hinchas se manifestaron seriamente en contra de la Confederación Argentina de Básquet en Twitter por una serie de razones.

Campazzo fue la figura de un fin de semana repleto de polémicas para la Selección argentina de básquet (Foto: Marcelo Endelli).

Los seguidores y apasionados del básquet pusieron el grito en el cielo contra la CAB durante todo el fin de semana. Es que ninguno de los dos partidos del equipo subcampeón del mundo fueron televisados y el servicio de streaming utilizado para la transmisión, llamado Basquet Pass, fue tendencia en Twitter por los constantes cortes y la mala calidad de imagen. Muchos resaltaron que el servicio siempre tiene problemas, ya que los usuarios sufren con la página que hace algunas temporadas transmite los encuentros de la segunda y tercera categoría del ámbito local y, a partir del año que viene, pasará todos los de la Liga Nacional de Básquet. Además, no hubo venta de entradas al público para asistir al estadio Roberto Pando de Boedo, otro de los motivos de la furia generalizada.

La poca difusión de los encuentros de una selección con dos jugadores NBA y un miembro de la Generación Dorada como Carlos Delfino generó mucho enojo. Sin embargo, no fue el único punto polémico: Argentina, que puso lo mejor que tenía en cancha, jugó con una vestimenta particular. Los fanáticos resaltaron que las camisetas utilizadas eran modelos de la marca Jordan, que no renovó su vínculo con la CAB. Como si fuera poco, las casacas tenían parches para tapar los logos de la marca estadounidense y los jugadores tenían los pantalones al revés para que no se noten dichas estampas.

Acaso esta es la misma ropa de la Americup 2017 con un parche tapando el logo de Jordan?? Mamita. — Germán Beder (@gbeder) June 25, 2022

No sólo fueron hinchas "de a pie" los que se quejaron, sino que tanto Germán Beder como Julián Mozo, últimos jefes de prensa de la CAB, hablaron sobre el tema en las redes: "Acaso esta es la misma ropa de la Americup 2017 con un parche tapando el logo de Jordan?? Mamita", escribió el jefe de prensa de Campazzo, mientras que el experimentado periodista hizo un comentario similar en Instagram.

Campazzo, con la camiseta Jordan en 2020: la marca del ídolo del básquet no renovó su vínculo pero la CAB sigue utilizando su ropa.

La camiseta que utilizó la Selección argentina fue el modelo diseñado por Jordan para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De todos modos, que un equipo del calibre internacional de la selección albiceleste no tenga un vínculo con una marca de vestimenta es, por lo menos, llamativo.

Más allá de los videos destacados de las jugadas de Campazzo, los triples de Delfino y el buen rendimiento de Leandro Bolmaro, la tendencia del fin de semana entre los fanáticos del básquet fue la CAB, dirigida por Fabián Borro desde 2020. Sin dudas, la poca difusión de los encuentros sumado al detalle de la vestimenta habla de un (des)manejo que no está a la altura de la subcampeona del mundo.