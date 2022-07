Insúa y una contundente frase sobre el futuro de San Lorenzo: "El año que viene..."

Pese a seguir sin ganar en condición de local en lo que va del año, sin lugar a dudas el semblante de San Lorenzo ha cambiado desde la llegada de Rubén Insúa. El DT, sabio conocedor de los diferentes rincones del Nuevo Gasómetro, se encuentra invicto en las cinco fechas que lleva disputadas hasta el momento en el torneo de la Liga Profesional.

El DT levantó la Copa Sudamericana 2002 con San Lorenzo

En la previa del duelo ante Barracas Central del próximo domingo, el DT enfrentó los micrófonos y dejó una contundente frase pensando en el futuro de sus dirigidos: "Una vez que tenga armado el plantel, tenemos seis meses para armar el equipo. Quiero que sea fuerte, confiable, competitivo y con muchos jugadores del club. El año que viene la exigencia será ganar un título".

En diálogo con La Cicloneta, el Gallego expresó: “Yo creo que en los próximos días podemos tener algún jugador que estoy buscando desde el primero, que sería un nueve. Tenemos que contratar un delantero importante. Tenemos dos jugadores para ese lugar que son de jerarquía, quiero que el club haga el esfuerzo por uno y si queda presupuesto, veremos”.

"Intuía que esto podía llegar a pasar, por eso me dediqué a trabajar con los jugadores que tengo. Mi postura de traer lo que necesitamos se mantiene, entre un jugador que no me convence y un chico de Inferiores prefiero al chico de Inferiores”, soltó Insúa, insistiendo en cuanto a la falta de refuerzos.

Para finalizar se refirió al cambio de arquero, algo que tuvo mucha repercusión en el mundo cuervo: “Es normal cuando tomás la decisión con un jugador con el pasado que tiene Torri que pueda haber un movimiento. Si vos te hacés cargo de un equipo y tenés un mes y medio de pretemporada, con la posibilidad de jugar amistosos, esa decisión la podes tomar antes del arranque del torneo. Nosotros al partido con Independiente llegamos con once entrenamientos. Batalla está hace un año y no había atajado, el ideal lo tenés que buscar durante el desarrollo de la competencia”.