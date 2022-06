Filtran la respuesta de Luis Suárez a Francescoli por River: "Enzo, necesito..."

El mercado de pases de River empezó hace casi un mes con un bombazo inesperado. Gustavo Yarroch revolucionó a los hinchas con la posibilidad de que Luis Suárez se ponga la 9 del Millonario y sea el reemplazante de lujo para Julián Álvarez. Ahora, el periodista de ESPN informó que el uruguayo habría hablado nuevamente con Enzo Francescoli y le habría pedido algo: tiempo.

De acuerdo a lo informado por Yarroch en ESPN F90, el mánager de River volvió a ponerse en contacto con el Pistolero: "Enzo Francescoli se comunicó con el delantero uruguayo, que en estos momentos está en España con Messi compartiendo el cumpleaños del capitán de la Selección, y Suárez le respondió 'Enzo, lo estoy pensando. Necesito una semana más para darte la respuesta'", detalló el periodista.

Esta información volvió a poner a Suárez en el centro del mercado de pases de River y las expectativas de los hinchas millonarios son más altas que nunca. Además, Yarroch comentó que "lo económico no sería un inconveniente", ya que Jorge Brito y Suárez hablaron y discutieron los números de lo que podría ganar el uruguayo en Núñez. Según informó Clarín, la dirigencia riverplatense estaría dispuesta a ofrecerle un contrato por tres millones de dólares a cambio de que el Pistolero se ponga la casaca blanca y roja por seis meses.

Queda claro que River no haría semejante desembolso de no tratarse de un delantero de la jerarquía de Suárez. Esta información de Yarroch va en el mismo carril que lo informado por Alina Moine en la mañana de ESPN. La conductora de SportsCenter había informado que el uruguayo "no va a contestar hasta asegurarse que River esté en los cuartos de final de la Libertadores". Una vez más, la variable tiempo dice presente en ambas versiones.

Sin dudas, esto es un cimbronazo positivo para River, que empezaba a impacientarse por la necesidad de incorporar un delantero. El hecho de que Suárez contemple la posibilidad de venir a jugar a Argentina ilusiona a Gallardo y a todo Núñez, donde sueñan con que la llegada del Pistolero se concrete aunque no lo tengan para los octavos de la Copa.