La decisión que comunicó Luis Suárez y pone a River en una encrucijada

River persiste con el gran objetivo de este mercado de pases: encontrar un delantero centro que reemplace a Julián Álvarez. En esta línea, todo Núñez se ilusionó mucho con la posibilidad de que Luis Suárez se convierta en el refuerzo estrella del equipo para el segundo semestre. Sin embargo, el correr de los días dilató el rumor y perdió fuerza pero esto se debería a una decisión que le habría comunicado el uruguayo a la dirigencia millonaria.

Suárez quiere que River espere: ¿hasta cuándo?

De acuerdo a lo informado por Alina Moine en Sportscenter, Suárez no confirma si vendrá o no a River por una cuestión deportiva: "Suárez no va a contestar hasta no asegurarse que River esté en cuartos de final de la Copa Libertadores", dijo la conductora del noticiero deportivo.

En los últimos días se supo que el Millonario quería poner una fecha límite a la respuesta del Pistolero. Para poder planificar la serie ante Vélez de octavos de final de la Libertadores, River pretendía tener una respuesta de Suárez para antes de este fin de semana, algo que, de acuerdo a Moine, no sucederá. Esto coloca al Millonario en una encrucijada: ¿desiste de su últimatum y espera al Pistolero o se asegura a otro delantero que esté desde el inicio de los mata-mata en el certamen continental?

Gallardo quiere que River vuelva a intentar por Castellanos.

Sobre esto último, Gallardo quiere que River haga un nuevo esfuerzo por Valentín Castellanos, delantero del New York City FC que es vinculado con el Millonario desde enero de 2022. Por otra parte, el pase de Miguel Borja parecía resuelto pero se complicó por la intervención del Palmeiras. El Verdao, dueño del 50% del pase del colombiano, quiere más dinero que los 5 millones que ofertaron desde Núñez por toda la ficha del delantero.

Esta decisión de Suárez complica el panorama de River. Puede firmar a un delantero, ya sea Borja o Castellanos, para los octavos de final y que el uruguayo dé el sí de cara a la siguiente fase. En un caso medio, el Millonario firma un goleador, pasa de etapa en la Libertadores pero el Pistolero dice que no llegará. O, en el peor de los escenarios, la dirigencia espera al ex Barcelona, no incorpora en esa posición pero no logra superar a Vélez: ¿Qué dirá Gallardo al respecto?