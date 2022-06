La frase de Godín sobre el choque con River en su presentación en Vélez: “Me sobran…”

El defensor uruguayo Diego Godín, flamante refuerzo de Vélez, puso hoy un manto de dudas sobre su debut ante River, por la Copa Libertadores, y ratificó que saldrá al campo de juego "cuando esté bien", aunque aseguró: "Me sobran ganas para estar ante River".

"Ya lo hablé con el 'Cacique (Alexander) Medina, vengo de una lesión", afirmó el experimentado zaguero, quien llegó procedente de Atlético Mineiro de Brasil, donde tuvo poca continuidad.

En ese sentido, reiteró que va a jugar "cuando esté bien", pese a que se especulaba con que iba a debutar en el primer partido frente a River, a disputarse la semana próxima en Liniers, por los octavos de final de la Libertadores.

"Quiero sentirme seguro y estar al máximo cuando me toque entrar, no quiero jugar al 50 o 70 por ciento de mis posibilidades", añadió el zaguero en la rueda de prensa de presentación, en la que estuvo acompañado por el presidente de la institución, Sergio Rapisarda, y por el secretario técnico Christian Bassedas.

"Una de las cosas que más me interesa es estar mejor entrenado que antes, no importa demasiado donde uno compita, hoy me toca hacerlo en el fútbol argentino y estoy muy feliz de que sea así", señaló el defensor, cuya incorporación a Vélez sacudió el mercado de pases local.