Esequiel Barco reveló en qué lo mejoró Gallardo desde su llegada a River: “A la hora de…”

Esequiel Barco fue uno de los nombres con los que River Plate rompió el mercado de pases en los primeros meses del año. El Millonario se preparó para luchar en todos los frentes, pero no pudo estar a la altura en la Copa de la Liga Profesional, donde se despidió en cuartos de final, de local, ante Tigre. En contrapunto, en la Copa Libertadores finalizó primero, invicto y como uno de los mejores del certamen. En este contexto, el exjugador de Independiente realizó una análisis de su estadía en el club y se refirió a la injerencia que tuvo Marcelo Gallardo desde su arribo.

Para comenzar, no dudó en destacar la importancia del director técnico en su juego: "Gallardo me mejoró mucho a la hora de tomar decisiones en tres cuartos de cancha. Cuando llegue había dicho que Marcelo me dio su confianza y el apoyo que necesita cada jugador, adentro de la cancha me fui soltando cada vez más".

A la hora de hablar de su llegada a Núñez, recordó los motivos de la decisión de haber vuelto al país tras su paso por el Atlanta United: "Estados Unidos no era tan exigente, me fui porque quería volver a competir de verdad. Por eso al principio me costó por como entrena Gallardo. No creo que haya llegado a mi mejor nivel".

Con respecto a Julián Álvarez, el jugador del momento en el fútbol argentino (viene de convertir seis goles en un mismo partido), resaltó: “Con Julián también compartí en la Selección, siempre me sorprendió como juega, su físico, su mentalidad, es un animal. Un jugador como el se lo va a extrañar todo el tiempo”.

Para finalizar, se refirió al sueño de volver a estar en la consideración de Lionel Scaloni para vestir nuevamente la camiseta de la Selección argentina: “Tengo la cabeza puesta en River, pero uno siempre tiene el sueño de poder jugar en la Selección, hay que trabajar y esperar la oportunidad".