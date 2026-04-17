¿El Leicester City de la Libertadores? El documental sobre la Lepra que es furor en internet

El fenómeno de Independiente Rivadavia ya no pasa desapercibido. Y ahora, con el documental de Molcas, la historia de la lepra , que conecta con todo el fútbol argentino, tomó una dimensión que trasciende lo deportivo para convertirse en un relato épico.

El video, publicado el 16 de abril y que ya supera las 5.000 visualizaciones, pone el foco en un recorrido que parece de ficción: un club que hace poco estaba en la tercera división y hoy lidera su grupo en la Copa Libertadores, domina la Primera División y logró una hazaña histórica en el mismísimo Estadio Maracaná.

El punto cúlmine del documental es ese partido que ya quedó grabado en la memoria colectiva: la victoria de Independiente Rivadavia ante Fluminense en Brasil. Un verdadero “Maracanazo” moderno que sorprendió al continente y que posicionó al equipo mendocino en el radar internacional.

Molcas construye el relato desde una idea potente: la de un “club de pueblo” que, con identidad, trabajo y convicción, desafía a los gigantes. No se trata solo de resultados, sino de un proceso que emociona y que explica por qué hoy Independiente Rivadavia no solo compite, sino que también ilusiona.

El documental también refleja el impacto que este presente tiene en Mendoza. Porque lo que está logrando el equipo no es solo deportivo: es cultural. Es una provincia entera viendo cómo uno de los suyos se planta ante potencias sudamericanas y gana.

En tiempos donde el fútbol suele estar dominado por estructuras gigantes, esta historia funciona como un recordatorio: todavía hay lugar para las sorpresas. Y cuando aparecen, como en este caso, capturan la atención de todos.

El trabajo de Molcas no solo documenta un momento. Lo inmortaliza. Porque lo que está viviendo Independiente Rivadavia ya no es una racha: es una historia que merece ser contada. Y, sobre todo, recordada.