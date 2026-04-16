La Lepra llegó a Mendoza tras ganar en el Maracaná: recepción de héroes

Multitudinario recibimiento para la Lepra en Mendoza: tras el Maracanazo, los hinchas celebraron a un equipo que ya quedó en la historia.

Independiente Rivadavia regresó a Mendoza luego de su histórico triunfo en el Maracaná y vivió un recibimiento a la altura de la hazaña. Cientos de hinchas se acercaron para acompañar al plantel, que fue ovacionado como protagonista de una de las noches más importantes en la historia del club.

Banderas, cánticos y emoción marcaron la llegada del equipo, en un clima de fiesta que reflejó el impacto del 2-1 ante Fluminense. La gente reconoció el esfuerzo, el carácter y la entrega de un grupo que supo plantarse en un escenario mítico y escribir una página inolvidable.

El plantel respondió con gestos de cercanía, saludos y agradecimientos, en una comunión total con los hinchas. Porque más allá del resultado, la Lepra volvió con algo que no se negocia: orgullo.



