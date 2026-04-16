"No lo pueden creer": el relato de la radio de Fluminense que narró el Maracanazo de Independiente Rivadavia

El 2-1 de Independiente Rivadavia en el Maracaná no solo sacudió a los hinchas leprosos. Del otro lado, donde se suponía que la historia iba a escribirse con lógica brasileña, lo que se escuchó fue desconcierto. La transmisión partidaria de Fluminense pasó, en cuestión de minutos, a la incredulidad absoluta.

El arranque reforzaba todos los pronósticos. Gol temprano, dominio, presión alta. En la voz de los relatores se percibía esa seguridad de quien siente que el partido está bajo control. Fluminense imponía condiciones y el relato acompañaba ese escenario: ritmo firme, tono alto, convicción.

El empate de Independiente Rivadavia cayó como un baldazo de agua fría en la cabina. La reacción ya no fue la misma. Hubo un segundo de silencio, una duda en la narración, una búsqueda rápida de explicación. Lo que hasta hacía minutos era certeza, empezaba a resquebrajarse.

Y cuando llegó el segundo gol, el que dio vuelta la historia, la transmisión se transformó en un testimonio de incredulidad. La voz ya no fue firme, sino cargada de sorpresa. Aparecieron las preguntas, el tono de asombro, incluso cierta resignación. No era solo un gol: era la confirmación de que el partido se les estaba escapando de las manos en su propia casa.

Relato en portugues

La radio de Fluminense narró lo que muchos en el estadio tardaban en procesar: Independiente Rivadavia estaba ganando en el Maracaná.

Con el correr de los minutos, el relato mutó definitivamente. De la seguridad al nerviosismo, del control a la urgencia. Cada avance de Fluminense se vivía con ansiedad, cada interrupción del equipo mendocino con frustración. Y cada segundo que pasaba hacía más grande la sensación de sorpresa.

El pitazo final encontró a los relatores sin respuestas claras, intentando explicar lo que el resultado ya había sentenciado. Porque si algo dejó esa transmisión fue una imagen nítida: ni siquiera los propios hinchas de Fluminense podían creer lo que estaban viendo.

Independiente Rivadavia no solo ganó un partido. Ganó el asombro de un relato que empezó confiado… y terminó rendido ante lo inesperado.