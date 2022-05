Pratto vs. Gallardo, el otro choque detrás de River-Vélez: qué dijo el Oso del Muñeco

La salida de Lucas Pratto de River no fue la que le hubiese gustado. Con pocos minutos y un préstamo a Feyenoord, el delantero terminó su ciclo en el Millonario con una relación deteriorada con Marcelo Gallardo. La rescisión de su contrato y su llegada a Vélez lo llevaron a este presente, con River enfrentándose a su Vélez por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Lucas Pratto.

El Oso se fue en julio de 2021 del equipo de Núñez y, un par de meses más tarde ya con la camiseta del Fortín, hizo algunas referencias a su relación con el Muñeco: "Gallardo siempre me trató bien, cuando estás jugando hay cosas que no te das cuenta, pero cuando no lo haces sí. Creía que no estaba para jugar cinco minutos. Con Gallardo nos dijimos las cosas en la cara".

"No sé que fue lo que le generó molestia a él, capaz que me haya ido a Holanda. Yo se lo había comentado una semana antes pero el no quería que me vaya", había comentado en septiembre el delantero.

Su salida se dio por falta de minutos, y esa relación con Gallardo dejó de ser positiva: "Cuando vos jugás dejas de lado deudas o relaciones para el bien común del club. Cuando no me tocó jugar, había deudas y ciertas relaciones que no me gustaron... eso me hizo poner todo en la balanza. Los dirigentes en ese momento me dijeron que no me podían pagar y me fui por 6 meses. Me hubiera querido ir de otra manera de River".

En la previa del partido, @PrattoLucas_ fue reconocido por las autoridades de River por su inolvidable paso por nuestro Club.



¡Gracias para siempre, Oso! uD83DuDC4F pic.twitter.com/u5jO1s0WeC — River Plate (@RiverPlate) February 6, 2022

Además, en esa entrevista con ESPN F90 declaró: "Desde que me fui nunca más hablé con Gallardo. Tampoco me mandó un mensaje cuando me lesioné en Holanda. Si me llamó (Matías) Biscay y dirigentes. Con el cuerpo técnico ahora no hablo pero con el plantel sí".

Tiempo después, ya en 2022 y en la previa de un amistoso en el Monumental entre River y Vélez, Pratto volvió a recordar algunos roces: "Lo mejor hubiese sido despedirme de otra manera, en la cancha... No me dijeron que no me iban a tener en cuenta".

Particularmente sobre Gallardo, el campeón de la Libertadores 2018 en Madrid afirmó para Olé: "La relación terminó normal, no mal. Siempre fue especial, una relación fuerte. Él me enseñó mucho y yo también ayudé mucho dentro del plantel. Siempre fui un poco diferente y tal vez terminé un poco distante por eso, pero nunca en malos términos".

Así fue el último encuentro entre Gallardo y Pratto.

"Gallardo te exige, lo mejor que tiene es el liderazgo. Mis decisiones pasaron por otro lado, no por estar saturado, pero las relaciones humanas se desgastan. A veces tenés pensamientos diferentes y tenés que tomar decisiones", agregó en ese entonces.

Su declaración más contundente fue el análisis de su relación con el Muñeco, en puntaje: "De 0 a 10, un 5. Es una persona que me ayudó mucho, también lo valoro como entrenador y cómo me ayudó cuando estuve como jugador de River".

Finalmente, Pratto acercó posturas y se expresó con mejor ánimo sobre Gallardo: "Creo que en algún tiempo nos juntaremos a charlar y vamos a tomar un café. Con el lazo que tenemos, que más allá de que no hablemos, creo que va a seguir siendo fuerte por todo lo que vivimos. Seguramente más adelante tendremos un encuentro".

De esta manera, los partidos que los enfrentarán en las semana del 29 de junio en el José Amalfitani y la del 6 de julio en el Monumental será un reencuentro entre el entrenador del Millonario y el delantero del Fortín. ¿Cómo será esa situación?