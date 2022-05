Video: la reacción de Armani al enterarse que River jugará con Vélez en octavos de la Libertadores

Luego de la goleada de River ante Alianza Lima, Franco Armani emprendió viaje a Bilbao para ponerse a las órdenes de Lionel Scaloni en los entrenamientos de la Selección argentina. Una vez que arribó a España, los periodistas argentinos presentes en el aeropuerto le notificaron de que Vélez será el rival del Millonario en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ante la pregunta de Gastón Edul de si prefería otro rival que no sea argentino para el primer cruce directo de esta edición de la Libertadores, Armani no se inmutó y dejó en claro que todos los equipos son duros: "No, no sabía, recién aterrizamos... Yo creo que en estas instancias no hay que elegir".

Luego, el arquero de River, que estará en el banco de suplentes de la Selección argentina ante Italia, agregó: "Son instancias finales, todos los rivales van a ser dificiles, asi que bueno. Hay que prepararse con todo para la Libertadores después de la Selección".

Sin dudas, los duelos entre equipos argentinos suelen ser muy parejos y atractivos para el hincha neutral. En los últimos años, River salió victorioso de todos los cruces con equipos cóterraneos en la Libertadores: en 2018 superó a Racing, Independiente y Boca, en 2019 también al Xeneize y en el 2021 eliminó a Argentinos Juniors.

Por otro lado, River está en la parte baja del cuadro y de superar a Vélez se vería las caras con otro equipo argentino: Talleres y Colón definirán el rival del ganador entre el Millonario y el Fortín. En caso de superar ambos cruces, podría haber un superclásico en la semifinal de la Libertadores que tendría la ida en la Bombonera y la vuelta en el Monumental.