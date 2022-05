Ojo, River: los 5 titulares "irremplazables" que Gallardo no tendrá para el comienzo de la liga

La eliminación ante Tigre quedó en el pasado y los octavos de final de Copa Libertadores son un hecho, incluso con un partido por jugar ante Alianza Lima este miércoles. Ante ese escenario, River piensa en el inicio del Torneo de la Liga Profesional 2022 del próximo 3 de junio. Al igual que todos los equipos argentinos que compiten en torneos internacionales, el Millonario tendrá apenas 10 días de descanso y su debut tendrá muchas bajas importantes para Marcelo Gallardo.

Como cada vez que los partidos de la Selección argentina se superponen con los del fútbol local, los entrenadores a los que les sacan jugadores ponen el grito en el cielo. Luego del partido ante Fortaleza y de cara al último de la fase de grupos frente al equipo peruano, Gallardo dijo que no le constaba que Julián Álvarez y Franco Armani tengan pasajes para viajar con la Selección argentina antes del 25 de mayo. Al final, ese no fue el caso y ambos serán de la partida este miércoles en el Monumental, pero no estarán en la primera fecha del Torneo LPF 2022.

River es el equipo que más jugadores de selección tiene entre sus filas. Esta calidad de futbolistas tiene, lógicamente, un aspecto positivo, pero también es un dolor de cabeza ante cada fecha FIFA. En este caso, Gallardo tampoco podrá contar sus dos zagueros centrales, el paraguayo Héctor Martínez y el chileno Paulo Díaz. Por último, el Muñeco también perderá a Nicolás De La Cruz, convocado a la Selección uruguaya de Diego Alonso.

Armani y Álvarez son fijos en la lista de citados de Scaloni para la Selección argentina.

Álvarez y Armani forman parte de la delegación de la Scaloneta que se enfrentará a Italia en la Finalissima. Por otra parte, Díaz jugará con la Selección chilena ante Corea del Sur y Túnez, mientras que Héctor Martínez también viajará a Asia para jugar contra Japón y el seleccionado surcoreano. Por último, Nicolás De La Cruz tiene tres partidos con Uruguay por delante: México, Estados Unidos y Jamaica.

Paulo Díaz es titular para Chile, que todavía no definió DT para el nuevo ciclo.

Héctor Martínez pelea por un lugar en la Paraguay del Mellizo Barros Schelotto.

Para colmo de males de Gallardo, esta fecha FIFA es más larga de lo normal: las selecciones tendrán a los jugadores en su poder desde el 30 de mayo hasta el 14 de junio. Esto se debe a que es el último parate grande de los combinados nacionales previo al Mundial de Qatar 2022. Como si fuera poco, todos los jugadores de River afectados por los amistosos internacionales tendrán larguísimos viajes antes de regresar al país para ponerse a las órdenes del Muñeco en Núñez.

De La Cruz es el que más partidos jugará en el parate FIFA y el que más viajará: tiene partidos en Estados Unidos y en Montevideo.

Tal como le sucedió en el Torneo LPF 2021, Gallardo deberá afrontar varios partidos sin varios de sus jugadores más importantes. La liga tiene fecha de inicio el fin de semana del viernes 3 de junio pero el dolor de cabeza ya comenzó para el DT de River.