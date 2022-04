El cinco con el que sueña Riquelme y por quien Boca ya inició gestiones

Aunque su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores se complicó y la continuidad de Sebastián Battaglia está lejos de ser confirmada, Boca ya piensa en junio. Para muchos, el mercado de pases de enero fue el mejor desde que Juan Román Riquelme se hizo cargo del fútbol del Xeneize, que buscará reforzarse de la mejor manera en el próximo receso.

Una imagen repetida en el primer semestre de Boca: los jugadores se retiran cabizbajos luego de otro mal resultado.

Si bien Battaglia sigue en el cargo y los rumores sobre un posible despido o renuncia mermaron con respecto al post partido ante Godoy Cruz, Boca no parece tener definido qué hacer con su director técnico pero ya tendría algunos jugadores en carpeta para reforzar el plantel de cara a la segunda parte del año.

En ESPN F12 hablaron de la posibilidad de que uno de los refuerzos sea Rodrigo Aliendro, mediocampista de Colón que arribaría al club de La Ribera con el pase en su poder ya que no renovó su contrato con el equipo santafesino. De igual manera, era conocido el interés de Riquelme por el jugador de 31 años ya que estuvo muy cerca de arreglar su pase al Xeneize en febrero de este año.

Aliendro salió campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021 con Colón.

Así como el interés por Aliendro no sorprendió tanto, Esteban Edul dio a conocer que Boca está buscando un número 5 para el próximo mercado de pases y ya inició gestiones para cerrar la operación. Se trata de un jugador que no jugó en ningún equipo grande, de características defensivas y que "se perdió un poco en el radar". Aunque no revelaron su nombre, los hinchas y periodistas partidarios dedujeron en las redes de quién se trataba: Santiago Ascacíbar, mediocampista surgido de las inferiores de Estudiantes de La Plata con presente en el Hertha de Berlín de la Bundesliga, sea el número 5 que interese en el Xeneize para sumarlo a partir de julio. Según agregó el periodista Martín Costa, la idea de su representante es que Boca sea una vidriera para el jugador que juega en el fútbol alemán desde 2017.

Ascacíbar juega en Alemania desde 2017.

El Ruso, de 25 años, goza de un buen presente en Alemania, ya que disputó 25 de los 31 partidos de su equipo en la Bundesliga, siendo titular en la gran mayoría de ellos. Posiblemente, una de las trabas para su llegada sería su buen nivel y su juventud que seguramente atraerá a clubes del fútbol europeo con los que Boca no podría competir económicamente, aunque el sitio alemán Transfermarkt no registró ningún rumor con respecto a Ascacíbar.

De esta manera, Boca buscaría corregir una clara falencia del equipo de Battaglia: sus mediocampistas no llegan al gol, algo que Aliendro podría suplir ya que metió seis tantos con Colón la temporada pasada, y no encontró un número 5 definido luego de las pruebas con Jorman Campuzano, Esteban Rolón, Alan Varela y Pol Fernández.