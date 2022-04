Un ídolo de Boca liquidó a Battaglia: "Es preocupante lo que vimos ante Corinthians, el problema profundo es..."

El presente de Boca es tan preocupante que, una semana atrás, estuvo pendiendo de un hilo la continuidad de Sebastián Battaglia como director técnico del primer equipo. La derrota ante Corinthians complicó las chances del Xeneize en la Copa Libertadores y, en caso de no sumar de a tres en Bolivia, quedaría con un pie afuera de los octavos de final. Atento a esta situación Alberto Márcico se refirió, sin pelos en la lengua, al complicado momento futbolístico del club.

Palabra autorizada a la hora de hablar de la institución, el Beto manifestó todo su enojo con el accionar del equipo de Sebastián Battaglia en Brasil: "No creo que esto pase por un resultado, para mí lo de Boca es un problema táctico más profundo. Es preocupante lo que vimos ante Corinthians. Me llama la atención que Boca tuvo la pelota y no supo que hacer, no creó una situación de gol. Me quedé preocupado con el partido".

Con respecto a las palabras del director técnico en conferencia de prensa, donde expresó que el temprano gol tiró por la borda todo lo que tenían planeado, criticó: "No podemos culpar que te hacen un gol de entrada y eso te complica".

En cuanto al análisis del mediocampo, Márcico expresó: "Observé al medio de Boca muy lento, Romero estaba jugando de doble cinco, tampoco me gusta Pol Fernández de cinco. Él es muy inteligente jugando, tenés que tenerlo más adelante, aportando al ataque, sino no te sirve".

Para finalizar, habló sobre lo difícil que será el camino rumbo a los octavos de final, ya que hoy ocupa el último lugar del Grupo E. "Boca la tiene muy difícil ahora en la Libertadores. Le va a costar mucho ganarle a Corinthians de local, porque en la Bombonera no estamos haciendo la diferencia", sentenció.