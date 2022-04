El técnico que se ofreció a dirigir a Boca con una increíble cláusula: "Si empato en la Bombonera, renuncio"

Boca vive momentos de caos y confusión. Tras el empate en la Bombonera ante Godoy Cruz, las aguas se volvieron turbulentas y la ola casi se lleva puesto a Sebastián Battaglia. El entrenador del Xeneize ganó un poco de aire con la victoria ante Central Córdoba, pero la situación volvió a empeorar luego de la derrota ante Corinthians, partido en el que se vio a un equipo sin ideas y sin capacidad alguna de lastimar a su rival, con excepción de algún destello de jerarquía individual de sus futbolistas.

Por eso, la pregunta entre los hinchas y la prensa se repite una y otra vez: ¿qué pasará con Battaglia? ¿Tiene crédito para seguir? ¿Quién será el DT que se anime a agarrar este fierro caliente y necesitado de ganar que es Boca? En las últimas semanas, se filtraron varios nombres que serían del interés de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. Aunque algunos candidatos en carpeta sorprendieron, nadie vio venir a Humberto Grondona y su particular oferta para dirigir al Xeneize.

Con lengua filosa como de costumbre, Grondona fue consultado si sería el técnico de Boca ante una posible salida de Battaglia y el hijo del exmandamás del fútbol argentino no decepcionó con su respuesta: “Me hubiera gustado y me gustaría dirigir Boca. Hoy hay que respetar a un técnico como Battaglia que fue campeón de todo como jugador, pero en dos años me animo”, aseguró el ex DT de Arsenal antes de hacer reír a todo el programa radial de Mundo Boca con la segunda parte de su contestación.

“Pero te digo una cosa: firmo un contrato que diga que si mi equipo tiene un empate en la Bombonera, automáticamente en la conferencia de prensa renuncio”, aseguró Grondona, que con su respuesta hizo reír a Luis Fregossi, conductor del programa.

Luego, Grondona, actualmente con trabajo en radio Mitre de Santiago del Estero, habló de toda la actualidad de Boca y opinó sobre lo que, para él, es el principal problema del Xeneize: “Lo que veo de Boca es que tiene más nombres, plantel y jóvenes que en etapas anteriores... El problema es que falta orden. No se la dan a los que tienen buen pie, hay que acomodar, hoy por hoy con los nombres no ganás”, afirmó.

Grondona, que dijo que los referentes de Boca deben dar la cara y tienen que demostrar su status dentro de la cancha, expresó que Battaglia está en un proceso de aprendizaje: “Battaglia tiene que seguir aprendiendo como técnico pero también hay que saber declarar y tenes que estar preparado para todo, es una ejercitación increíble. Tenés que estar a full psicológicamente”, respondió.

Battaglia está en constante evaluación y su paso por Boca podría terminar.

De esta manera, a Boca se le suma un candidato inesperado que propuso una cláusula sin precedentes en su contrato. El Xeneize de Battaglia lleva tres empates como local en esta Copa de la Liga Profesional, algo que para Grondona sería motivo de renuncia.