Un finalista y figura del Mundial de Brasil vuelve a sonar para Boca: ¿lo llama Riquelme?

Boca no atraviesa su mejor momento, sobre todo en la Copa Libertadores, donde se ubica último en su grupo y, en caso de no ganar su próximo partido ante Always Ready (en Bolivia) complicaría sus chances de decir presente en los octavos de final del certamen. Desde el Consejo de Fútbol, mientras analizan cual será el futuro de Sebastián Battaglia, también planifican el armado del equipo de cara al segundo semestre del año.

El Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, ya planifica un equipo con mayor jerarquía pensando en revertir la floja imagen que ha dejado su equipo en los primeros meses del año. Sin lugar a dudas el gran objetivo del Xeneize es conseguir, de una vez por todas, la ansiada séptima Libertadores.

Es por esto que, una vez más, el nombre de Sergio Romero empezó a sonar fuerte en los alrededores de Brandsen 805. El actual arquero del Venezia no renovará su contrato con el club de la Serie A y podría llegar sin cargo a negociar con Boca, algo que no llegó a concretarse en los mercados de pases anteriores pese a los rumores. Así las cosas, el vicepresidente habría recibido la propuesta para incorporar al arquero subcampeón y figura de la Selección argentina en Brasil 2014.

La posibilidad toma mayor fuerza luego de que Agustín Rossi no aceptara la propuesta inicial que le acercó el club para renovar su vínculo, que vence en junio de 2023, por lo que en enero de ese año ya podría negociar libremente con otro equipo.

El arquero titular de Xeneize se encuentra en la fase final de la recuperación de su desgarro, lapso durante el cual fue reemplazado de buena manera por Javier García.

¿Habrá cambio de arquero para el próximo semestre en Boca?