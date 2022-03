La reacción de Beccacece cuando le dijeron que aparecía en una lista de candidatos a dirigir Boca

Sebastián Beccacece, ex ayudante de Jorge Sampaoli en la Selección argentina, parece haber encontrado su lugar en el mundo dirigiendo a Defensa y Justicia. El DT enfrentó los micrófonos de TyC Sports y, al ser consultado sobre el supuesto interés de Boca (en caso de que Sebastián Battaglia no siga en su cargo) dejó un claro mensaje.

"La verdad, por experiencia, que siempre lo mejor es el presente. Yo agradezco las ofertas que tuve a fin de la temporada pasada desde Brasil, México y Europa, pero yo elegí estar en Defensa y me siento pleno porque me desarrollo. Estoy en un espacio que asienta mis valores. Hoy tengo un contrato vigente, agradezco por la confianza que me dan por la forma de trabajo de mi cuerpo técnico. Mi presente es Defensa y lo voy a defender", manifestó el ex DT de Racing e Independiente de Avellaneda.

Además, se animó a dejar una reveladora confesión: "El miedo lo siento yo como entrenador, pero tengo que vencerlo. Uno cuando va ganando piensa que tal vez el camino más fácil es no arriesgar, pero después uno analiza el partido y te das cuenta que no, porque a veces cuando la tirás también te vuelve rápido. Algunos equipos lo pueden hacer porque lo saben hacer muy bien. Tiene que ver con las características de los jugadores y cómo está armado el diseño del equipo, pero todos tenemos esa sensación de que nos podemos equivocar porque somos personas”

“Creer y fundamentar que lo otro tampoco es una solución. Lo que se piensa como una solución lo mostramos con argumentos y ejemplos. Hay que ir por lo que uno siente y vencer esa sensación de error y crítica”. Y sentenció: “Permito el error, lo acepto y trabajo para que la toma de decisiones cada vez sea mejor”, sentenció el campeón de la Recopa Sudamericana 2021.