La frase motivadora de Battaglia al plantel de Boca cerca del superclásico: “Por algo estuvieron…”

A pocos días de la nueva edición del superclásico del fútbol argentino, Sebastián Battaglia no llega con la mayor confianza, ni con su presencia garantizada en el Monumental. Luego de la dolorosa derrota ante Huracán en la Bombonera, la continuidad del director técnico no está confirmada y, desde el entorno de Boca, aseguran que si no gana contra Estudiantes de La Plata el fin de semana podría dejar su cargo.

Dado esto es que el jugador más ganador de la historia del club decidió tener una charla con sus dirigidos. El mensaje fue similar al que dio post derrota ante el Globo en conferencia de prensa, resaltando la racha positiva que traía su equipo hasta este domingo. "Por algo estuvieron tanto sin perder", fue la frase elegida para intentar realzar la confianza del equipo.

Además de la charla motivacional, Battaglia meterá mano en el equipo con el objetivo de cambiar la imagen y de llegar de la mejor manera al clásico con River. Los juveniles Exequiel Zeballos y Luis Vázquez pican en punta para estar desde la partida. Juan Ramírez y Nicolás Orsini dejarían sus lugares. En la defensa Agustín Sandez le dejaría su lugar a Frank Fabra y, luego de encender las alarmas, Marcos Rojo mantendría su lugar en zaga, formando la defensa ideal del DT.

El domingo, desde las 21.30, Boca Juniors visitará al líder Estudiantes en el estadio UNO. El Pincha, uno de los tres invictos con los que cuenta la Copa de la Liga Profesional, suma cuatro triunfos y un empate, y mantiene puntaje ideal cada vez que se presentó en condición de local.

El otro fin de semana, más precisamente el domingo 20 de marzo, el Xeneize viajará al Monumental para medirse ante uno de los cuatro punteros que tiene la Zona A. El partido ante River sufrió cambio de horario y, en lugar de las 20, comenzará a las 19 por pedido de los organismos de seguridad.