¿Y si se va Battaglia? Los 4 técnicos que gustan en el Consejo de Fútbol de Boca: uno sorprenderá

La derrota de Boca con Huracán en La Bombonera disparó todas las alarmas acerca del futuro de Sebastián Battaglia. A pesar de los refuerzos de jerarquía que llegaron en el mercado de pases y del invicto de 12 partidos del cual habló el propio entrenador el domingo, el Xeneize no encuentra el juego y ahora tampoco los resultados, lo que empieza a nublar el panorama del máximo ganador de la historia del club.

Como con todos los entrenadores que no cosechan buenos resultados, en Boca se empiezan a barajar distintas opciones en caso de que el ciclo de Battaglia no dé para más. Según pudo saber MDZ, hoy por hoy el Consejo de Fútbol no piensa en encontrar un reemplazo para el puesto de entrenador en lo inmediato, pero si se contempla que en La Boca el reloj corre de una forma distinta si no se gana domingo a domingo. Más allá de la visita al Monumental en menos de 15 días, en el seno del Xeneize se sabe que el plantel necesita llegar con un buen envión a abril cuando empiece la fase de grupos de la Copa Libertadores, la parte importante del primer semestre del año.

Battaglia, cabizbajo y en el ojo de la tormenta.

La posibilidad de que, al no encontrar los resultados ni un buen rendimiento futbolístico, Battaglia tome una decisión determinante sobre su puesto en Boca, le abre un abanico de posibilidades a una dirigencia que tuvo sus dudas y analizó pros y contras a la hora de estirar el vínculo del ídolo en diciembre. Aunque las chances de que esto suceda en un corto plazo son bajas, el Consejo ya tiene una lista de cuatro nombres candidatos a sentarse en el banco de suplentes de Brandsen 805.

El primero de ellos es Ricardo Gareca, hombre que genera polémica entre los hinchas por su conflictivo pase a River a principios de los ‘80, algo que ya parece quedar muy lejano. El exentrenador de Vélez está actualmente peleando la clasificación a Qatar 2022 con la Selección peruana, pero no seguiría al frente de La Blanquirroja de no conseguir su segundo boleto mundialista consecutivo. De hecho, no sería la primera vez que Juan Román Riquelme se acerca al Tigre, ya que tuvo en cuenta su palabra para incorporar a Carlos Zambrano y Luis Advíncula.

Gareca tuvo un paso histórico por Vélez y por Perú, selección a la que dirige hace siete años.

Otros candidatos al banco de Boca son dos técnicos vinculados con Lanús: Luís Zubeldía y Jorge Almirón. El primero interesa por su forma de trabajar y por su tendencia a promover juveniles en el Granate. Por otra parte, el actual técnico del club del Sur interesa por su estilo de juego, aunque no tuvo buenos pasos por Independiente y San Lorenzo.

Almirón reemplazó a Zubeldía en Lanús.

El último nombre que aparece en la lista surgió hace poco y podrá sorprenderle a más de uno: Sebastián Beccacece, el muy buen técnico de Defensa y Justicia. Si bien es otro entrenador al cual no le fue bien cuando tuvo la oportunidad de dirigir a clubes grandes (mejor en Racing que en Independiente), el exayudante de Jorge Sampaoli llama la atención por la manera en la que para sus equipos y, sobre todo, por ser un DT que le saca el jugo a su plantel a pesar de no tener nombres fuertes en todas las posiciones. Su Halcón de Varela no deja de sorprender por la postura ofensiva en cualquier cancha y los resultados lo acompañan. Ahora bien, ¿podría replicar ese buen funcionamiento en un gigante como Boca?

Beccacece se ganó una muy buena reputación en Defensa y Justicia.

Una coincidencia que podría atentar contra la llegada de Gareca y Beccacece a Boca es que ambos están en carpeta del América de México para reemplazar el puesto que dejó vacante otro argentino, Santiago "El Indiecito" Solari.

Estos son los cuatro entrenadores que interesan a Riquelme y el resto del Consejo de Fútbol, aunque saben que tiene que haber una seguidilla importante de malos resultados para que Battaglia se baje del tren de Boca. En el club de La Ribera, dos semanas son un año y, con malos resultados, pueden convertirse en una eternidad.