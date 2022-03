La cruda palabra que usó Eduardo Domínguez para definir el juego de Independiente: “Somos un…”

El Malvinas Argentinas fue testigo de un verdadero partidazo entre Godoy Cruz e Independiente de Avellaneda. En un partido cambiante, en el que el Rojo se encontró siempre en desventaja, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez encontró siempre la manera de sobreponerse y, en el final, pudo volverse con los tres puntos a Buenos Aires.

El director técnico manifestó: “Tres veces el equipo mostró valentía para ir a busca el empate y, obviamente, buscar ganar el partido". Y añadió: "La verdad que el equipo se parece mucho a un electrocardiograma, porque tiene altos y bajos constantes. Y esa falta de estabilidad es la que me preocupa”, manifestó el director técnico en conferencia de prensa luego del entretenido partido que su equipo disputó ante el Tomba en suelo mendocino.

“No nos está alcanzando, lo sabemos. Es claro. No somos claros dominadores de un partido. En momento lo hacemos bien y somos superiores al rival, y en los momentos que no son propicios para nosotros, somos vulnerables. Estamos siendo vulnerables”, añadió el ex DT del Sabalero, equipo con el se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional del 2021.

Para finalizar, Domínguez destacó que, aunque la actitud de revertir el resultado estuvo, todavía le quedan muchas cosas por mejorar: “Tenemos que corregir, no tenemos un equilibrio todavía. Hay que seguir trabajando. Lo positivo que sacamos es que nuevamente estamos corriendo de atrás y logramos alcanzar, pero no logramos superar al rival".