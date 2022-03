Con una lluvia de goles y en un partidazo, empataron Godoy Cruz e Independiente

Independiente rescató una importante igualdad 3 a 3 en Mendoza ante Godoy Cruz en un emotivo y apasionante partido por la quinta fecha del grupo 2 de la Copa de Liga Profesional de Fútbol de Primera División, que dejó a ambos equipos fuera de la clasificación de la zona.

El partido se llevó a cabo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y Godoy Cruz se adelantó en tres ocasiones por las anotaciones de Ezequiel Bullaude, en dos oportunidades, y Manuel Ojeda, de tiro penal; mientras que el "Rojo" logró igualarlo en la misma cantidad de veces por los goles del uruguayo Carlos Benavídez, Rodrigo Márquez y Leandro Benegas.



El partido se presentó con intenciones ofensivas de parte de ambos equipos y luego de un comienzo de estudio entre los protagonistas, en primera llegada a fondo, el "Tomba" abrió el marcador.



A los 18 minutos, luego de una doble pared por izquierda entre Matías Ramírez y Guillermo Ortiz, éste envió centro para que Ezequiel Bullaude, a la entrada del área y con un formidable derechazo, clavara el balón en el ángulo del uruguayo Renzo Bacchia, marcara un golazo y el 1 a 0 para Godoy Cruz.



El gol le pasó la responsabilidad a Independiente, que trató de reaccionar y adelantó aún más las líneas, pero sólo se quedó en intenciones y no creaba peligro en el arco que defendía el paraguayo Juan Espínola.



Godoy Cruz, por su parte, esperó bien parado en su campo, donde cada vez que recuperaba la pelota salía rápido por las puntas, con un juego vertical, directo y profundo por las bandas.



Por esa vía, contó con otras dos opciones para anotar, en ambos casos en los pies de Tomás Badaloni, una de las cuales se estrelló en el ángulo derecho de Bacchia.



Pero la falta de puntería le pasó factura a los mendocinos, ya que Independiente presionó sobre el final de la etapa y, tras un par de llegadas claras, a los 44 minutos tras un córner y algunos rebotes, el uruguayo Carlos Benavídez, casi desde el piso y cerca de la línea del arco, estableció el 1 a 1.



La parte final mostró a ambos equipos en ataque, pero el Bodeguero" volvió a sacar ventajas luego de otra rápida jugada, una muy buena habilitación de Nelson Acevedo y otra excelente definición de Ezequiel Bullaude, quien nuevamente clavó el balón en el ángulo izquierdo de Renzo Bacchia, a los 18 minutos y otra vez con un derechazo implacable a la entrada del área grande.



Ante la desventaja, el DT Eduardo Domínguez mandó a la cancha a dos delanteros: Leandro Benegas y Rodrigo Márquez y a un minuto de ingresar, armaron la jugada del empate de la visita.



A los 25, Leandro Benegas desbordó por izquierda y mandó centro pasado para que Rodrigo Marquez la empujara a la red ante la presencia del indefenso Juan Espínola, para establecer el 2 a 2.



Las emociones no finalizaron, ya que a los 34 minutos en otra buen ataque de Godoy Cruz, el arquero uruguayo Renzo Bacchia le cometió falta a su compatriota Salomón Rodríguez: penal, bien sancionado por Pablo Echevarría, que Manuel Ojeda convirtió gol.



No fue lo último e Independiente volvió a igualar, a los 37, gracias a un certero cabezazo de Leandro Benegas, luego de un tiro libre en las cercanía del arco de los mendocinos.



Se llegó al final de un buen partido, con la bronca de Godoy Cruz por no poder mantener la ventaja tres veces y ambigua sensación de conformismo para Independiente, que supo remontar el resultado, pero que no le sirve del todo en sus aspiraciones por clasificar para los cuartos de final del torneo.



Con este resultado, Independiente suma 7 unidades y está séptimo, al tiempo que el "Bodeguero" alcanzó los 5 puntos y se ubica décimo, aún muy cerca de la zona de descenso.



En la próxima jornada, la sexta, Independiente recibirá a las 21.30 en Avellaneda a Central Córdoba de Santiago del Estero; mientras que el "Bodeguero" visitará el sábado desde las 17 a Huracán.