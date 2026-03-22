El dato positivo que destacó Claudio Úbeda tras el triunfo de Boca ante Instituto: "Venimos de siete u ocho partidos..."

Boca ganó, convenció y su entrenador lo dejó claro: remarcó la seguidilla sin derrotas, elogió el funcionamiento y habló de la lesión de Marchesín.

El DT destacó la racha positiva del Xeneize y el rendimiento colectivo, aunque también marcó aspectos a mejorar de cara a lo que viene. "Venimos de siete u ocho partidos de no perder", afirmó el entrenador, quien valoró la continuidad del equipo, aunque también fue autocrítico: "No sirve empatar tanto porque Boca merece ganar y tiene que ganar de local". En esa línea, resaltó la importancia del último resultado: "Necesitábamos un resultado contundente y hoy lo tuvimos, no solamente por el resultado sino por el funcionamiento, eso nos deja tranquilos".

La racha positiva que resaltó Claudio Úbeda tras el triunfo de Boca Claudio Úbeda valoró la racha del Xeneize Claudio Úbeda valoró la racha del Xeneize. ESPN Además, Úbeda hizo foco en lo que debe ajustar el equipo: "Hay que trabajar en defensa, cuando uno toma más riesgos generás espacios y los rivales lo aprovechan de contra. Hay que pulirlo y que ocurra cada vez menos". Y agregó: "Cuando nos lleguen menos, más opciones tendremos para ganar los partidos".

Finalmente, el DT valoró la conexión con los hinchas: "Me pone feliz que el hincha esté contento y sé que la única manera es ganando, mostrando superioridad, con situaciones de gol. El equipo no se puso nervioso, eso nos deja tranquilos".