Proyecto ambicioso: Andes Talleres va por su predio propio para el fútbol en El Bermejo

Andes Talleres avanza en su proyecto de un predio propio de 6 hectáreas en El Bermejo para el fútbol formativo.

Andes Talleres dio un paso clave para resolver una problemática histórica: la falta de un espacio propio para entrenar. Actualmente, las divisiones inferiores y la primera local se mueven entre predios alquilados para no "liquidar" su estadio, evitando gastos y complejidad logística.

Frente a este escenario, el club avanzó en un proyecto de fondo. El Matador cerró un acuerdo por un terreno de seis hectáreas en El Bermejo, propiedad del Arzobispado de Mendoza. En una primera etapa será un alquiler por 15 años, con opción de compra, lo que abre la puerta a consolidar definitivamente su estructura deportiva.

Andes Talleres Foto: @atscfutbol Andes Talleres Foto: @atscfutbol

Andes Talleres: Proyecto de Predio Propio en El Bermejo Según explicó el vicepresidente (con funciones de presidencia por licencia de la presidente) Gustavo Villaruel en MDZ Radio, el objetivo inicial es claro: “Queremos saldar esa vieja deuda que tenemos con nuestro fútbol”. La planificación contempla comenzar con tres canchas y desarrollar allí el predio exclusivo para la actividad futbolística.

El dirigente también llevó tranquilidad ante algunos rumores: ningún deporte dejará la sede central del club. “Primero queremos darle herramientas a nuestros jugadores y después iremos por el resto, como otro playón o más espacios de recreación”, remarcó.