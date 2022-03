¿Qué festejó Marcelo Gallardo en la previa del River-Boca?

Nadie le tiene que explicar a Marcelo Gallardo lo que implica festejar. Desde su llegada a River, el Muñeco se convirtió en el director técnico más ganador de la historia riverplatense con 14 vueltas olímpicas que también llevaron a grandes celebraciones como la que se hace anualmente en conmemoración a la final de Copa Libertadores ganada ante Boca. De cara a un nuevo superclásico, el entrenador hizo algo mal visto en el mundo del fútbol, justo en la previa a un partido tan importante: festejó antes.

Pero claro, no se trató de un festejo en alusión a River o a modo de burla al clásico rival de toda la vida. Gallardo se juntó con su familia para festejar el cumpleaños de su padre, Máximo, quien recibió cientos de mensajes de cariño en su día por parte de los hinchas millonarios agradecidos por, simplemente, ser el padre de la persona que cambió la historia del club para siempre.

Máximo Eliseo, su hijo Marcelo y la Copa Libertadores de América.

En la celebración del cumpleaños de la cabeza del clan Gallardo estuvieron Marcelo, sus hermanas Marta y Paola, a las que se las suele ver en el Monumental acompañando los partidos de uno de los hijos del Muñeco, Matías: “A este muchacho le pongo todas las fichas”, escribió Máximo en Instagram acompañado de una foto con el segundo de los cuatro hijos del técnico, que tampoco se perdieron el cumpleaños de su abuelo.

Todos a la foto: la imagen que posteó Marta Gallardo en el cumpleaños de su padre.

Gallardo siempre habla de la importancia que tienen sus seres queridos en su vida y en su carrera como entrenador de River: "Con el viejo nos venían muchos recuerdos encima. No me quiero emocionar... Tener a mi viejo acá, siempre acompañando [...] Mi papá es muy respetuoso, a veces le pregunto porque el viejo está nostálgico y como todo padre se siente muy identificado. Las veces que nos encontramos hablamos de la vida, no mucho de fútbol. Aunque a veces le pregunto qué hace en el Senior, él me dice que arma el equipo con los que tiene que jugar”, le contó el Muñeco a ESPN en el marco de los festejos por el último título local obtenido el año pasado. Esta vez se juntaron en un festejo de la vida pero sin dudas que querrán volver a festejar por el fútbol este domingo.