El jugador de la Selección argentina que quería ser dirigido por Gallardo en River: "Me iba a servir mucho"

Son muchos los futbolistas que han manifestado sus ganas de ser dirigidos por Marcelo Gallardo. La actualidad del entrenador, y de River, es tentadora para quienes militan en nuestro fútbol como también en algunos que lo hacen en Europa. Uno de ellos es Nehuén Pérez, actualmente en Udinese y que integra la lista de Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que debe afrontar la Selección argentina, quien confesó haberse quedado con ganas de trabajar con el Muñeco.

"Mi representante había hablado con Francescoli. Yo tenía ganas de ir, de ser dirigido por Gallardo que es un gran técnico. Tenía muchas ganas de volver a la Argentina, pero creo que no era el momento", reveló Pérez sobre lo ocurrido en 2021 y agregó: "Estaba bien en el Granada y una vez que te vas de Europa es difícil volver a la edad que yo tengo".

"Quería buscar competitividad en España y estaba bien ahí, pero siempre miro el fútbol argentino y me gustan los equipos de Gallardo. Son competitivos y veo como exige a los jugadores. Ser dirigido por él me iba a servir mucho para crecer como jugador, pero no se dio en ese momento. Estuve tranquilo en España y siento que hice bien en seguir en Europa", continuó.

En diálogo con ESPN, el defensor defendió a Messi luego de los silbidos que sufrió en Francia: "Lo vi después en redes sociales. No sé qué decir, fue una vergüenza lo que hicieron, no hay otra cosa qué decir. Que le hagan eso es una vergüenza. Tener de compañero a Messi... no hay palabras para describir lo que hace adentro de la cancha".

Para cerrar, habló de sus chances en la Selección: "Uno siempre quiere estar. Si juego, tengo más chances, busco competitividad y jugar lo máximo posible para tratar de estar siempre ahí. Todos tenemos ilusión para el Mundial, pero hay que tener los pies sobre la tierra, tener humildad, seguir como estamos como grupo y si Dios quiere, luchar hasta lo último para estar en la lista final".