Bomba en River: otra figura del equipo de Gallardo se iría a Europa en junio junto a Julián Álvarez

En sus ocho años como técnico de River, Marcelo Gallardo está acostumbrado a ver cómo sus figuras se van del club en medio de competencias muy importantes como la Copa Libertadores. Por ejemplo, en 2017, previo a los octavos de final de la Copa, se fueron a Europa sus dos delanteros, Lucas Alario y Sebastián Driussi. Sin ir más lejos, este año Julían Álvarez se marchará al Manchester City justo después de que culmine la fase de grupos del máximo torneo continental, pero no sería el único: en la previa al duelo contra Boca, se informó que otro jugador clave se iría a Europa en junio.

Según Sebastián Srur, periodista de Radio Continental y TyC Sports, Nicolás De la Cruz sería el jugador de River que tiene todo arreglado para jugar en Europa a partir de junio. Sin dudas, sería una baja importantísima para Gallardo en la previa a jugar las fases decisivas de la Libertadores y el Torneo de la Liga Profesional, en el que el Millonario defenderá su conquista en 2021.

De La Cruz podría irse de River en junio

No sería la primera vez que De La Cruz está cerca de irse ya que hubo rumores en el pasado sobre posibles pases al fútbol portugués e inglés, pero el uruguayo de 24 años tiene claro que quiere seguir vistiendo la camiseta de River: “Mi representante lo tiene claro y no me hace saber nada. Cada vez que termina el semestre se analiza qué es lo que puede llegar a pasar, pero ahora estoy enfocado en la doble fecha de Eliminatorias y en meterme en la Copa América. No te voy a negar que me seduce la idea de ir a Europa, pero estoy bien en River”, dijo el mediocampista en una entrevista a ESPN F90 en mayo de 2021.

Aunque en aquella ocasión afirmó que “me tiene que seducir mucho la propuesta de Europa para irme de River”, De La Cruz tiene una edad idónea y características muy buscadas en el fútbol del Viejo Continente, además de tener una experiencia no tan común en jugadores jóvenes: tiene ocho títulos y 138 partidos con el Millonario. Sin dudas, la baja del uruguayo sería un gran golpe en los planes de Gallardo para el segundo semestre del 2022.