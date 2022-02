Un referente de Boca, durísimo con Ruggeri tras su pelea con Goycochea: "A los traidores..."

En las últimas semanas, Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea estuvieron en el ojo de la tormenta por su ya histórica disputa a raíz de una deuda que tuvo el suegro del ex arquero con el ex central y actual panelista de ESPN. El cruce de comentarios y acusaciones entre los dos ídolos de la selección argentina ha sido largo y fuerte, pero todo comenzó cuando Goyco aseguró que no se tomaría un café “ni esta semana ni viene” con el Cabezón.

Ruggeri suele decir frases picantes en televisión, pero también tuvo episodios polémicos en su época como jugador. El más resonante de todos fue cuando se fue de Boca, club que lo había formado y con el que debutó en Primera, con el pase en su poder a River, luego de una gran huelga en el fútbol argentino que encontró al Xeneize en una de sus épocas más oscuras como institución. La salida del Cabezón del club de La Ribera fue considerada como un cuchillo en la espalda para los hinchas y compañeros que nunca le perdonaron cambiarse de vereda en tiempos de “vacas flacas” en La Boca.

Ruggeri hizo su debut profesional y jugó 147 partidos con la camiseta de Boca.

Un ex compañero de Ruggeri en Boca que nunca se guarda nada es Roberto Passucci, quien aseguró que lo que hizo el campeón del mundo con River y Argentina fue una traición: “No me sentaría a tomar un café con él, por favor. A los traidores ni olvido, ni perdón”, sentenció el ídolo del Xeneize en el programa Platea Baja de Radio del Plata.

Passucci es ídolo del Xeneize por su paso en la década del '80, de las peores en la historia del club.

Al ser advertido por una posible respuesta de Ruggeri en su programa de ESPN, Passucci redobló su comentario: “Él no puede atender a nadie... Imposible tomar un café con él. Si te sacás la camiseta de Boca y te ponés la de River conmigo no tomás un café”, dijo el ex lateral de Boca, que en un Superclásico en el Monumental le pegó una durísima patada a Ruggeri que sigue siendo recordada como un acto de venganza por los hinchas xeneizes.

Ruggeri se fue de Boca en 1984 cuando el Xeneize transitaba una de las peores crisis económicas de su historia. Como si fuera poco, no sólo se puso la de River junto a Ricardo Gareca (también salió de las inferiores de La Boca), sino que dos años después saldría campeón de la Libertadores y de la Intercontinental con el Millonario, lo cual recrudeció la bronca de los boquenses a lo largo del tiempo.