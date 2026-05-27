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En vivo: River empata 0-0 ante Blooming, Maxi Salas erró un penal y se fue silbado al entretiempo

River, que necesita un empate para asegurar el 1° puesto, cierra la fase de grupos ante Blooming. Maxi Salas erro un penal en el inicio del partido.

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River tuvo una gran oportunidad a los 11 del primer tiempo mediante un tiro penal, pero el remate de Maxi Salas (uno de los resistidos por los hinchas) dio en el palo.&nbsp;

River tuvo una gran oportunidad a los 11' del primer tiempo mediante un tiro penal, pero el remate de Maxi Salas (uno de los resistidos por los hinchas) dio en el palo. 

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En un Monumental que no luce en su máxima capacidad, River empata 0-0 con Blooming al término del primer tiempo por la sexta y última fecha del Grupo H, con la necesidad de dejar atrás el golpe que significó la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de River Plate vs Blooming

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