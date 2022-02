Oscar Ruggeri habló de Carlos Bilardo y entristeció a todos: "Notamos..."

El exfutbolista Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México '86, reconoció hoy que notaron el "paso del tiempo" junto con sus excompañeros al visitar a Carlos Bilardo, que se encuentra internado en un geriátrico.

"Cuando íbamos en el auto notamos el paso del tiempo. Uno espera llegar y ver al Bilardo que nos agarró con 20 años a nosotros pero ya no es así", afirmó el exdefensor en el programa "90 Minutos" de ESPN, donde trabaja como panelista.



Ruggeri se acercó junto con Ricardo Giusti, Sergio "Checho" Batista y Jorge Burruchaga, autor del tercer gol contra Alemania en la final, y le dieron un reconocimiento de la Conmebol a Bilardo.



"Ayer hablábamos con los jugadores que Bilardo conoció a nuestras familias, conoció a nuestros hijos, hablaba con nuestras señoras más que nosotros", aseguró.



Por otro lado, Ruggeri, uno de los referentes del seleccionado argentino en México y también en el subcampeonato de Italia '90, comentó que para él Bilardo "no tiene comparación porque fue un adelantado".



"Es una lástima nunca haberlos tenido juntos con César Menotti, ambos nos dieron el título del mundo con sus estilos. Lo pusieron a uno en el lugar del malo y a otro en el lugar del bueno", se sinceró.



"Hubo periodistas que nos atacaron mucho y la pasamos mal. Nos pegaban en las giras. Por eso no hablamos más con Clarín Deportivo y El Gráfico. Una cosa era la crítica y otra la falta de respeto", apuntó.