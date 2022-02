Por qué se pelearon Ruggeri y Goycochea: el fuerte motivo que rompió la relación

Sergio Goycochea (58) brindó una entrevista en la que dejó muchos títulos, entre ellos, que no se sentaría en la misma mesa de Oscar Ruggeri (60). "No tengo ganas. Esta semana no tengo ganas, la semana que viene tampoco (risas). Puede ser que nunca tenga ganas. Fue un gran jugador, campeón de todo, gran capitán. ¿Como persona? No lo sé, es muy difícil (responder), prefiero pasar para evitar polémicas", expresó y muchos no recuerdan, o quizás no conocen, desde cuándo la relación entre ambos se rompió.

Hace 23 años, el exarquero de la Selección argentina explicó una desconocida situación que sorprendió a muchos. En una entrevista que publicó el diario Clarín, le preguntaron si sentía defraudado por el Cabezón y reveló: "Me extrañó que Oscar dijera que yo le debía plata y que no me podía encontrar. Tengo hace años el mismo número de celular. Era fácil encontrarme".

"Lo que pasa es que cuando hay plata de por medio se puede reaccionar de cualquier manera. Yo tengo la conciencia tranquila, no me escapé de nadie", agregó. Y explicó: "Esto es lo que pasó: le pregunté a (Guillermo) Cóppola si tenía la posibilidad de conseguir una plata para mi suegro. El me dijo que sí y después de unos días, junto con Ruggeri y Pumpido, me contó que iban a invertir ellos".

"Se hizo un negocio, una hipoteca, no se les pudo pagar y se terminó con un remate donde ellos se quedaron con la propiedad. De amiguismo no se hizo nada. Si bien fue para mi suegro, yo sólo hice el contacto. A la distancia me arrepiento. Pero si hubiera salido bien el negocio, ¿me habrían llamado para repartir los intereses por haber hecho el contacto?", preguntó desafiante en aquella nota de 1999.

"Me dolió cómo se rompió todo. Fue con mentiras. Totalmente mentira lo que cuenta Ruggeri. Me acusaron a mí cuando yo no tenía nada que ver. En algún momento nos cruzamos, él tendrá su postura y pero el dolor lo pasé sobre todo por la mentira. Un negocio puede salir mal, pero no fue como lo contó. Nadie cagó a nadie", cerró Goyco.

Desde el lado de Ruggeri no hubo más respuestas ni comentarios. Está claro que al Cabezón poco le interesa seguir con esta disputa, pero lo cierto es que Goyco sigue dolido por la situación y cada vez que puede, la recuerda. ¿Será un punto final o habrá tiempo para un abrazo que termine la polémica?.