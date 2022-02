Goycochea, lapidario con Oscar Ruggeri: "No iría a comer con él, prefiero…"

Sergio Goycochea no dudó en reconocer su mala relación con Oscar Ruggeri. Tiempo atrás, el exarquero de la Selección argentina había arremetido contra el cabezón por un viejo conflicto económico y ahora volvió pegarle con lapidarias frases que dejan en claro que no habrá marcha atrás, ni tampoco un encuentro para limar asperezas.

"¿Te sentarías a comer con Oscar Ruggeri?", le consultaron en una entrevista realizada por El Show del Regreso, de Radio Ensamble, y fue tajante: "No, no tengo ganas. Esta semana no tengo ganas, la semana que viene tampoco. Fue un gran jugador, campeón de todo, gran capitán. ¿Como persona? no lo sé, es difícil, prefiero pasar para evitar polémicas".

Pero todo no quedó ahí ya que también se refirió a lo dichos de Ruggeri sobre Diego Maradona y su lucha con las drogas. El ex capitán argentino había expresado que se había peleado "bastante con Diego por este tema". "Para mí con el tema droga tapaba todas las cosas buenas, lo grande que era. Porque nosotros íbamos con él y no podía vivir”, agregó.

Ante esto, Goyco recogió el guante y apuntó: "Cada uno con su vida hace lo quiere. Uno puede hablar, aconsejar, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil... Son cosas muy íntimas y no estando Diego no me gusta hablar, te colgás medalla diciendo 'yo no...'".

"Prefiero no hablar más de Diego. Me han llamado de todas partes y no me hace bien, me ha costado mucho y no me quiero colgar banderas que no me corresponden y que se mal interpreten", cerró.