El verdugo de Croacia en Francia 1998 vaticinó el futuro de Messi en la Selección: "En el próximo Mundial, él..."

La Selección argentina enfrentará a su par de Croacia por tercera vez en la historia de los Mundiales. Esta vez será en el marco de una de las semifinales del Mundial de Qatar 2022. La última, en Rusia 2018, fue por la fase de grupos y finalizó con goleada 3-0 a favor de los europeos. La primera, en Francia 1998, también fue en fase de grupos.

En aquella ocasión el triunfo fue para el elenco comandado por Daniel Passarella por la mínima diferencia. El gol lo convirtió Mauricio Pineda, quien recuperó en mitad de cancha y, posteriormente, ingresó al área, paró de pecho la asistencia de Ariel Ortega y definió de zurda ante la salida del arquero.

A horas de un nuevo cruce ante la Selección de Croacia, se hace imposible no recordarlo. Alejado del fútbol y abocado a sus trabajos en el campo, vive hace tiempo en Santo Tomé, provincia de Corrientes. "La jugada fue rápida, yo pico al vacío a toda velocidad y espero el pase, pero lo viví como en cámara lenta. Seguro de lo que iba a pasar, de lo que tenía que hacer. Yo a mi hijo siempre le digo que es más importante el control que el resto de lo que hagas. El control te facilita todo. Y la única forma para que no me llegara a marcar el defensor era pararla como lo hice y pegarle rápido, porque si no me la tapaba el arquero", recordó.

Pineda marcó el único gol en el triunfo ante Croacia en 1998.

A la hora de hablar sobre lo que se le viene a la Selección argentina, Pineda destacó: "Salvo Francia. que te da un poco de miedo porque son fenómenos, Argentina no es menos que ninguno. En el Mundial de Rusia, cuando jugamos con Croacia, yo era pesimista porque la verdad que la Selección no estaba bien en ese momento. Y lo más importante es que se armó un grupo espectacular. Yo creo que cuando lo dejan a Messi solo, se juntan los jugadores entre ellos y se deben decir".

Por último, habló sobre el futuro de Lionel Messi, quien afronta el quinto Mundial de su carrera: "Messi es la perfección del fútbol. Puede jugar hasta los 50 años y va a seguir siendo el mejor. Obviamente que hoy tiene 35 años y cambió su forma de jugar. Ya no es desequilibrante a la carrera, pero con la pelota en los pies es diez veces más rápido que los demás. Para mí, en el próximo Mundial, él va a jugar de doble cinco y va a dominar el fútbol.

Va a tener a tres volantes que le corran alrededor y va a ser como Modric hoy en Croacia. Messi entiende el fútbol mejor que cualquiera. Cada vez que la agarra, vos sentís que va a suceder algo diferente. Te sigue sorprendiendo todo el tiempo. Es algo extraordinario. Todos hablan de Mbappé, pero el francés sabe que Messi es el mejor del mundo. Neymar también, todos los brasileros saben que Messi es el mejor. Yo empecé a ver futbol de vuelta por Messi y el Barcelona", sentenció Pineda.