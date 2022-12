El contundente mensaje de Perisic a Messi en la previa de Croacia-Argentina: "Seguramente hará..."

Poco más de 24 horas nos separan del inicio de las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Este martes, desde las 16 (hora de Argentina), la Selección argentina se verá las caras ante su par de Croacia en el estadio Lusail, en búsqueda de un lugar en la final del torneo.

En la conferencia de previa habitual, que se realiza el día anterior al encuentro, Ivan Perisic enfrentó los micrófonos en representación de la Selección croata. El actual jugador del Tottenham Hotspur de la Premier League habló entre otras cosas de Lionel Messi y sus conocidos de la Albiceleste.

El delantero es, junto a Davor Suker, el máximo goleador de Croacia en Mundiales.

A la hora de hablar sobre el capitán de la Selección argentina, destacó: "Messi hará todo lo posible por ganar este Mundial, pero nosotros también. Vimos hace unos días que Portugal perdió con Cristiano Ronaldo, quien estuvo en cinco Mundiales y no lo consiguió. Messi lo está intentando por quinta vez; seguramente hará todo lo posible para llegar a la final y ganar este trofeo, pero nosotros estaremos ciento por ciento y también queremos ganarlo. Será un partido duro, espero que gane el mejor".

Perisic, que vistió la camiseta del Inter, fue compañero de Lautaro Martínez en la Serie A y Actualmente, en los Spurs, comparte equipo con Cristian Romero. Sobre su relación con los argentinos, soltó: "Nos hablamos por chat durante la primera fase pero ahora que estamos en la semifinal no hemos conectado. Son dos jugadores que van a dejar todo, que siempre se brindan al 100%. Ojalá que gane el mejor".

Con su gol ante Japón, en los octavos de final del actual Mundial de Qatar 2022, Perisic alcanzó a Davor Suker como máximo goleador croata en la historia de los Mundiales. "He dicho muchas veces que no me importan los goles ni las asistencias, sino que gane mi equipo. Si llega un gol o una asistencia, bienvenida sea pero estoy al servicio del equipo y haré todo lo que me pida el entrenador", sentenció en la previa del duelo ante la Selección argentina.