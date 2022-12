El particular pedido del DT de Croacia tras el rumor en su país de un "plan sucio" de Argentina: “Espero que…”

Zlatko Dalic, entrenador de la Selección de Croacia, aseguró que un eventual triunfo en la semifinal del Mundial de Qatar 2022 de mañana contra la Argentina se convertiría en el "más importante de todos los tiempos" para su equipo y sostuvo que se trata de un "partido crucial" porque se enfrentan con "una de las mejores selecciones del mundo y de la historia".

"Será un partido crucial pero ellos (por Argentina) tienen más presión que nosotros y, además, tendrán el apoyo de muchísimos hinchas. Eso será un obstáculo para nosotros porque seremos menos, pero no debemos pensar en eso ni quejarnos porque enfrentaremos a una de las mejores selecciones del mundo y de la historia"; afirmó en la conferencia previa al duelo de mañana.

Los croatas serán menos en el estadio, pero seguramente se harán sentir.

Consultado por Argentina y Países Bajos, y el nivel de tensión que tuvo la definición de uno de los encuentros de cuartos de final, reflexionó: "Esto pasa en la vida. Las expectativas de argentina eran muy altas y era un partido muy emocional. Fue un partido muy luchado y sentimental. Sobre todo en lo que no tiene que ver con lo futbolísticos. Espero que no pase lo mismo".

"Sabemos los puntos fuertes que tiene el rival, pero tenemos que hacer nuestro fútbol", afirmó Dalic, quien consideró que este encuentro no tendrá nada que ver con el que disputaron ambos en el pasado Mundial de Rusia, en el que Croacia goleó por 3-0.

"En aquel momento fue un partido de la fase de grupos, no tan decisivos. De no haber ganado no habríamos caído eliminados. Somos un equipo compacto, correoso y fuerte y vamos a seguir con este enfoque. No tiene nada que ver con el de mañana. Será un gran partido para los dos. Nos estamos jugando mucho ambos, está la final en juego. No vamos a escatimar esfuerzos", dijo.

Croacia buscará meterse en su segunda final consectiva.

A su juicio las aficiones de ambas elecciones transmiten mucha emoción, y que aunque Argentina juega con ventaja por tener más incondicionales señaló que "la pasión por el fútbol es igual en ambos países". "Fútbol es fútbol, tiene cosas muy buenas y a veces decepciones. Empezamos 32 y ahora somos cuatro, luego serán dos. Solo quedará una selección que saldrá campeona. Tanto Argentina como Croacia se merecen seguir adelante. El ambiente será fabuloso", añadió.

Croacia, actual subcampeón del mundo, enfrentará mañana al seleccionado argentino en la primera semifinal del Mundial de Qatar 2022. El partido se disputará desde las 16 en el estadio Lusail y será arbitrado por el italiano Daniele Orsato.