El gran ídolo de Boca que pidió por la continuidad de Ibarra: "Pasó cosas muy feas y las..."

Los ojos están puestos en el Mundial de Qatar 2022, pero en Boca es tiempo de balances. El año fue una montaña rusa para el Xeneize, con diferentes técnicos y escándalos, pero con los dos títulos más importantes del fútbol argentino en el bolsillo. Para muchos, el equipo de Hugo Ibarra no entró por los ojos, pero Ángel Clemente Rojas dejó en claro que le gustaría que siga como DT.

Rojitas, uno de los máximos ídolos de la historia azul y oro, expresó su opinión sobre cómo jugó Boca en esta última temporada: "Bien, si te ponés a pensar ganó todo prácticamente. Son cosas muy importantes para Boca, para la gente... Se nos escapó el domingo. Pero yo creo que Boca no jugó bien", analizó en TyC Sports.

Luego, el exjugador de 78 años agregó: "No lo vi jugar bien a Boca. Yo no sé si Racing le ganó bien o mal, pero tuvimos la mala suerte de perder, ¿qué vas a hacer?", aseguró sobre la definición del Trofeo de Campeones.

Tres números 10 históricos: Beto Márcico, Riquelme y Rojitas.

Sin embargo, el autor de 79 goles en 222 partidos con la camiseta de Boca afirmó que la derrota no empaña lo logrado durante el año: "No, para nada. Eso ya está ganado, pero a veces el fútbol tiene esas cosas. Yo creo que Boca no jugó bien el domingo. Soy de Boca a morir, eh, creo que no tuvo contundencia, pero siempre hay revancha".

Por último, Rojitas, que ganó 5 títulos con Boca, opinó sobre la incertidumbre acerca del DT y se despidió con un saludo especial: "Me gustaría que siga Ibarra porque conoce todo, a los chicos, bien las cosas y me gustaría que siga. Pasó cosas muy feas y las resolvió muy bien, son cosas importantes para él también. Un saludo para mi amigo Riquelme, el más grande, chau".