El testimonio de un hincha que quedó atrapado en medio de la barbarie: "Fue inoperancia policial"

En la noche del jueves se produjeron graves incidentes en el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca en el Bosque platense, que provocaron la suspensión del encuentro a los 9 minutos del primer tiempo. Las balas de goma y el humo de los gases lacrimógenos con los que la Policía reprimió indiscriminadamente a los hinchas, que se habían quedado afuera de la cancha con su entrada en la mano, generó enorme disturbios afuera y adentro de la cancha, provocando la muerte de una persona de 57 años, César Regueiro, por un paro cardiaco, ademá de varios heridos. MDZ Radio habló con Guillermo Ibarra, hincha de Gimnasia y Esgrima que asistió a ver el partido.

“Yo justo estaba en la tribuna en la que se empieza a mover la gente donde justamente se comienza a ver el aire de los gases de afuera. No se murió más gente de casualidad. Lo que vivimos fue traumático. Nosotros nos empezamos a caer uno arriba del otro porque la gente se iba ahogando. No se podía salir del estadio porque las puertas estaban cerradas, alguien dio la orden para que las puertas que dan a la calle estén cerradas. Igualmente si se quería salir, estaba la policía tirando gases y balas de gomas, si se quería entrar dentro del campo, también estaban cerradas las puertas, muchos hinchas las terminaron rompiendo para salir a tomar aire”, describió Ibarra.

"La platea que se ve en la transmisión, la Centenario, fue quizás la más afectada. Fue terrible lo que se vivió adentro, madre con hijos ahogándose, mujeres tiradas en el piso con las camperas dándole aire a sus hijos . Fue traumático todo lo que se vivió", agregó.

Ibarra contó que había ido con un amigo a ver el partido, pero que en la tribuna donde se encontraba “empieza toda esta avalancha, nos perdimos y recién una hora después nos pudimos encontrar”.

Además contó que el ingreso a la cancha “fue totalmente normal”. Afirmó en base a los dichos de Pellegrino, presidente de Gimnasia, que en la tribuna había espacio a pesar de que adujeron que estaba llena. “Yo he estado en partidos donde no se podía ni caminar, este no fue el caso. Igualmente otras personas que hayan estado en otras zonas les pueden decir otra cosa, yo cuento lo que viví”.

El hincha aseguró que en el único momento en que se abrieron las puertas de la tribuna Centenario fue porque un policía la abrió para tirar gases lacrimógenos y la cerró. Además dijo: "Cuando después viene Sergio Berni a hablar de que la responsabilidad es del club, es mentira, yo estaba dentro de esa tribuna y vi lo que pasó".

Finalmente Ibarra, se lamentó por el hincha fallecido y dijo: "Esto le podría haber pasado a cualquiera. Lo que sucedió ayer fue una inoperancia policial. En este caso fuimos a ver una fiesta del fútbol, no había ni barrabravas en el medio. Fuimos a una fiesta y terminó en una tragedia”.