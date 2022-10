¿Ibarra sigue en Boca en 2023? La particular respuesta del Patrón Bermúdez: "Le vamos a..."

En julio, cuando Boca confirmó a Hugo Ibarra como entrenador hasta diciembre, el Patrón Bermúdez anunció que el club se tomaría el tiempo necesario para elegir al próximo DT xeneize: "No nos queremos equivocar. Como somos respetuosos con nuestra institución, como hablamos con nuestro presidente, creemos que la decisión se tienen que tomar con tiempo y tratar de evitar cualquier error". Pero lejos de generar convencimiento, esto le valió infinitas críticas al Consejo de Fútbol. Sin embargo, el tiempo pasó y el Negro reencauzó al equipo, que pasó de acumular derrotas durísimas a ser el puntero del campeonato. El presente del Xeneize hizo que la pregunta sobre quién será el DT en 2023 vuelve a surgir, y Jorge Bermúdez la respondió en D Sports Radio.

Bermúdez estuvo presente en la confirmación de Ibarra como DT de Boca.

Tras un inicio tumultuoso, Ibarra logró convencer a varios escépticos, que ahora creen que el exlateral derecho debería continuar en su cargo. Mientras diciembre está cada vez más cerca, el dirigente colombiano le tiró flores al actual entrenador: "Conoce a los chicos, se desarrolló con ellos y vivió momentos difíciles. Estamos felices por lo que está haciendo Hugo en nuestra institución, felices por lo que Gracián y Pompei hacen. Le vamos a dar el tiempo y la tranquilidad para que trabaje y después nos vamos a tomar un tiempo para analizar la situación", expresó.

Pese a los elogios, Bermúdez aseguró que el Consejo de Boca todavía está lejos de tomar una decisión sobre el banco de suplentes para el próximo año: "Ni lo descartamos ni lo firmamos hoy, está creciendo y demuestra carácter, estamos orgullosos como persona y amigos por lo que está haciendo, lo pensaremos con el consejo y con el vice y el presidente".

Compañeros en años de gloria: Bermúdez e Ibarra en el Clausura 1999.

Ibarra lleva 18 partidos como DT de Boca entre todas las competencias. Luego de un inicio con caídas contra San Lorenzo, Argentinos Juniors y Patronato, el Xeneize no pierde desde julio, está en las semifinales de la Copa Argentina y es líder a falta de cinco fechas para el final. Por esta razón, el Patrón dejó una frase particular sobre el desarrollo del Negro como DT: "Todo lleva tiempo, no sólo para Ibarra, sino también para Mourinho".

Por último, el exdefensor xeneize se refirió a los asados, un aspecto que muchos definen como fundamental en la levantada de Boca: "Son la integración de un plantel, una buena demostración de lo que es compartir de la mejor manera, una gran idea de nuestro vicepresidente, hablan todos con todos, se miran a los ojos y comparten, es muy positivo", cerró.