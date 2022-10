El sincericidio de Mauro Zárate que sorprendió a los hinchas de Boca: “Me arrepiento de…”

Tras quedar libre luego de su reciente paso por Platense, Mauro Zárate disfruta de unos días de vacaciones antes de comenzar a ponerse a punto para la pretemporada del año que viene. El delantero, exjugador de Boca, visitó los estudios de F90, de ESPN, y brindó una entretenida entrevista en la que habló de todo un poco.

Sobre su paso por el Xeneize, club donde estuvo entre mediados del 2018 (proveniente de Vélez Sarsfield) y finales del 2021, manifestó: "Ahora me preguntás y me arrepiento de haberme ido. Obviamente me gustaría volver. En Boca pasé tres años y medio hermosos. Lo disfruté muchísimo".

A la hora de recordar el diálogo que tuvo con Juan Román Riquelme meses antes de su partida, cuando tenía ofertas del fútbol español, recordó: "Se lo comento, le digo que es la única Liga que me falta, que me gustaría ir. Román me dice que no, que iba a jugar, 'confío mucho en vos'. Me quedé, arranqué a jugar y me empecé a lesionar. Yo nunca había tenido problemas de lesiones".

"Me cuidaba, incluso no manejaba el auto. Le dije a un sobrino que me acompañe, porque tenía una horita y cuarto de viaje. Lo veía a Carlitos que iba con el hermano y dije 'boludo no es'. Empecé a cuidarme en eso. Volvía, hacía un gol y me lesionaba. Pensé que era la cabeza, dije de salir un tiempo y ver qué pasa", añadió Zárate sobre la mala racha de lesiones que afrontó en Boca.