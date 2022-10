Un defensor con pasado en la Selección argentina aparece en el radar de Boca

La grave lesión de Marcos Rojo, sumado al flojo rendimiento que mostraron algunos futbolistas en la Copa Argentina, hace que el Consejo de Fútbol de Boca comience a buscar un futbolista para reemplazarlo. Son varios los nombres que están en carpeta, pero hay uno que sobresale del resto y que reveló Tati Civiello, periodista de Superfútbol en TyC Sports: Walter Kannemann.

Walter Kannemann, nuevamente en el radar de Boca.

El defensor, de 31 años y que tuvo pasado en la Selección argentina, quedará libre a fin de año y Gremio no le ha ofrecido, por el momento, renovar su vínculo. Esta situación, si finalmente no renueva, es una muy buena oportunidad para tenerlo ya que solamente deberá arreglar su contrato y no desembolsaría dinero extra por la transferencia.

En lo que va del año, el ex San Lorenzo apenas disputó siete partidos con la camiseta tricolor, teniendo en cuenta que se perdió la primera parte del año por una lesión en la cadera por la cual fue intervenido. Por el momento no hubo ofrecimientos, ni tampoco charlas, pero es un futbolista que le gusta mucho a Juan Román Riquelme y es un detalle fundamental para convencerlo.

"Boca siempre lo quiso, pero esta vez no me contactó. Hace dos años, sí. Pero entonces Gremio no quiso soltarlo. Muchos clubes se han puesto en contacto conmigo ahora. Ya me llamaron tres clubes de Argentina, pero la situación financiera del país es mala. También me llegaron de Europa, pero Walter quiere saber que decidirá Gremio”, dijo Martin Wainbuch, su representante, en GZH.

Tiempo atrás, el jugador expresó: "No le cierro las puertas a ningún club de Argentina. En Brasil estoy muy feliz, en San Lorenzo también lo fui. Mi idea es algún día volver al país, pero si me preguntás a qué club, no lo sé. Si me llama Riquelme, lo atenderé, todo el mundo sabe la clase de jugador que fue, pero de ahí a decir alguna otra afirmación es muy difícil".