La explicación de Julián Álvarez luego de errar un insólito penal para River

Julián Álvarez terminó el partido con algunas contradicciones. En la victoria de River sobre Aldosivi por 2 a 0, el joven delantero convirtió el gol que abrió la cuenta y luego erró un penal. En declaraciones con la prensa, brindó explicaciones sobre su tiro fallido.

"Hicimos un buen partido, por ahí nos faltó un poco más de efectividad porque generamos muchas situaciones pero era importante ganar porque necesitábamos sumar de a tres", comenzó diciendo respecto al partido. Y destacó: "Lo que generamos, si bien hay que seguir trabajando para ser mas efectivos y hacer los goles en las oportunidades que tenemos".

"Me di vuelta y me quedó para patear, lo primero que pensé fue en patear al arco", lanzó Álvarez en primera instancia sobre su gol. Y luego se refirió al penal fallado: "No lo miré, quise patear al medio, pensé que se me iba a tirar, se quedó en el medio... Hay que seguir trabajando".

"Si bien antes pateaba Gonzalo (Montiel), decidimos en la cancha quién patea, le pregunté a Mati (Suárez) si quería patear, la agarré yo, me tocó errar, hay que seguir para que entre", explicó Álvarez.