River venció a Aldosivi y quedó a dos puntos de la cima

River Plate se recuperó esta noche con una victoria por 2 a 0 sobre Aldosivi en el estadio Monumental luego de una seguidilla de adversidades, y al cerrarse la octava fecha quedó a dos unidades de la cima de las posiciones de la LPF merced a los goles de Julián Álvarez en el primer tiempo (luego el arquero José Devecchi le detuvo un tiro penal y en la misma acción fue expulsado Fabricio Coloccini) y Enzo Pérez, en el segundo.

De ese modo, los de Nuñez revivieron no solo por el triunfo sino también porque mejoraron en su funcionamiento como para meterse en la lucha por el título.



Todo lo contrario sucedió para Aldosivi, que exhibió una pálida imagen de lo que venía mostrando, cortando una racha de 4 partidos sin perder, con 3 éxitos y un empate, que de haber ganado en esta ocasión hubiese alcanzado el lote de los punteros.



El dueño de casa pronto impuso respeto por esa condición tomando la iniciativa ante el encumbrado equipo marplatense, que intentó jugarle de igual a igual.



Esa intención de los dirigidos por Fernando Gago favoreció a la salida de los locales y a la posesión de la pelota, con lo que de a poco comenzó a generar llegadas hacia el área visitante, aunque sin fortuna al momento de definir las jugadas.



Hasta que en el minuto de la 'mala suerte', el 13, llegó a la apertura por una buena combinación ofensiva elaborada con la proyección de Milton Casco por izquierda metiendo un cambio de frente, en el que intervino Braian Romero para asistir a Alvarez, quien desde fuera del área sacó un derechazo violento cruzado a la derecha de José Devecchi.



A partir de allí, con mayor presión en el medio campo, lo que no ejerció Aldosivi, además de algunas flaquezas defensivas, River pasó a ser dominador provocando intensa tarea para el arquero de la visita.



Devecchi, con oportunas intervenciones, desbarató sendos remates muy peligrosos de Alvarez y de Matías Suárez.



Mientras que el 'Tiburón' no terminaba de acomodarse en el campo, distante a lo que venía exhibiendo en sus últimas presentaciones, en parte provocado por el dispositivo que pergeñó Marcelo Gallardo, que sin tener un volante generador de juego, supo llegar con asiduidad a las barbas del guardavalla adversario.



Y otra vez volvió a destacarse Devecchi al contener un tiro penal ejecutado por Alvarez, que intentó entre 'picarlo' y lanzarlo "al medio, sin mirar al arquero" en su ejecución (31 min), como confesó posteriormente el propio futbolista.



La pena máxima se sancionó por el codo izquierdo de Fabricio Coloccini, con el que rechazó el envío de Suárez sobre la línea del arco y lo que le valió su expulsión.



Hasta el final de la primera etapa, los 'millonarios' continuaron con varias situaciones propicias, que entre sus propias falencias para definir y el sobresaliente desempeño del exguardavalla de San Lorenzo, le impidieron sacar más ventaja.



Mientras que el conjunto de `Pintita' Gago no tuvo capacidad para producirle algún inconveniente a Franco Armani porque no ensayó ningún tiro franco hacia el arco local.



A consecuencia de un hombre menos con que había quedado Aldosivi, su entrenador ensayó cambios defensivos para el segundo capítulo con los ingresos de Mario López por Federico Gino y de Leandro Maciel por Gastón Lodico, para intentar controlar los embates locales.



Aunque no tuvo respuesta satisfactoria con eso porque River, con las criteriosas proyecciones de los laterales Alex Vigo y Milton Casco; más la movilidad de sus atacantes y las incursiones ofensivas de Pérez siguió dominando el desarrollo del juego y manteniendo a los revolcones a Devecchi.



Así, los del 'Muñeco' lograron aumentar la merecida amplitud en el tanteador, con un desborde por izquierda y posterior centro de Casco para un espléndido cabezazo de 'palomita' de Pérez (14 min).



Prácticamente, allí se cerró el partido porque los marplatenses recién sobre el final reaccionaron con un par de llegadas para exigir a Armani; primero con un remate de Malcolm Braida, que el arquero manoteó para que la pelota pegara en el travesaño y se fuera al córner.



En la segunda, el arquero pudo desviar un tiro a quemarropas de Leandro Maciel, evitando lo inesperado porque así Aldosivi estuvo a punto de empatar, con esas dos únicas llegadas en el partido.



Mientras que el vencedor, que insistió por alguna conquista más, aprovechó por el desarrollo de las acciones a dar rodaje a algunos profesionales que no juegan con habitualidad como en los casos de Tomás Galván y Agustín Fontana.



Por la novena fecha, River visitará a Sarmiento, en Junín, el próximo lunes a las 19, y el día anterior a las 15.45, Aldosivi recibirá a Lanús, uno de los punteros, en Mar del Plata.